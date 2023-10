Gli squat rappresentano uno degli esercizi più comuni sia degli allenamenti total body che degli allenamenti specifici per gambe e glutei , a casa e in palestra . In effetti, garantiscono moltissimi benefici, fra cui il modellamento del corpo e il dimagrimento . Ma quanti squat fare al giorno per dimagrire e ottenere buoni risultati? L'ideale è arrivare progressivamente a 100 ripetizioni , ma dipende da persona a persona.

In aggiunta a questi benefici, non bisogna dimenticare che gli squat sono praticabili ovunque , anche a casa o al parco, senza bisogno di attrezzatura particolari.

Gli squat rappresentano un allenamento completo per i muscoli delle gambe : quando si piegano le gambe e si scende lavorano soprattutto i muscoli posteriori delle cosce, mentre quando si estendono gli arti per rialzarsi si coinvolgono muscoli come quadricipiti e glutei.

Come allenarsi

Naturalmente, per ottenere i risultati sperati è importante allenarsi con costanza e con una certa intensità, tenendo conto del proprio grado di allenamento. Chi non è allenato non dovrebbe esagerare e inserire subito un numero elevato di ripetizioni per non correre rischi, mentre chi ha uno stile di vita attivo e pratica già sport potrebbe puntare a praticare un numero maggiore di squat.

In ogni caso, se si desidera scolpire i muscoli e perdere peso è importante lavorare sia sulle fibre muscolari a contrazione lenta, che sono collegate alla resistenza, sia quelle a contrazione rapida, legate alla potenza. Un buon modo per allenare entrambe le fibre consiste nell'eseguire almeno 3 ripetizioni per esercizio, meglio ancora se utilizzando dei pesi pesanti durante le serie più brevi (se si hanno difficoltà a completare le serie, allora si stanno utilizzando i carichi corretti).

È importante anche prevedere almeno un giorno di riposo alla settimana e alternare fra loro le varie tipologie di squat nel corso della settimana e del tempo.