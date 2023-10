Quanti passi fare al giorno per dimagrire?

Camminare è un'attività fisica semplice da compiere, alla portata di tutti ed estremamente benefica sotto diversi punti di vista. Nonostante ciò è spesso largamente sottovalutata e non sempre se ne percepiscono a pieno le potenzialità. Tra gli effetti positivi che genera sull'organismo c'è anche quello di favorire il dimagrimento, a patto però che venga eseguita con costanza e seguendo alcune regole. Importante anche il numero di passi che si compie ogni giorno.

Come raggiungere i passi consigliati Per riuscire ad arrivare al numero di passi giornalieri consigliati a volte basta anche solo cambiare leggermente le proprie abitudini quotidiane prendendo, ad esempio, le scale e non l'ascensore, camminando in pausa pranzo o, se possibile andare a lavoro o a portare i figli a scuola a piedi. Alla fine della giornata, infatti, ogni passo conta e non è indispensabile compiere la maggior parte di quelli consigliati giornalmente in un unico momento. Per motivarsi, si può anche farsi accompagnare nelle proprie giornate dai tracker di attività fisica, che oltre a tenere il conto dei passi effettuati e delle calorie perse, ricordano di camminare e consentono di stabilire obiettivi progressivi. Un altro stratagemma è quello di coinvolgere, quando possibile, amici o familiari durante le proprie camminate. Condivisione e convivialità, infatti, rendono meno noioso e molto più coinvolgente l'esercizio fisico, aumentando il divertimento e diminuendo la sensazione di fatica. Una volta presa confidenza con la disciplina e raggiunta stabilmente la soglia dei 10.000 passi al giorno si può anche decidere di aumentarli, intensificando così la propria attività fisica e dando un'ulteriore spinta al dimagrimento. Non è necessario tuttavia esagerare, ma è sufficiente incrementare i passi in modo armonico, mirando a raggiungere 12.000-15.000 giornaliere.

L’importanza dell’alimentazione Camminare tuttavia non basta, come confermato da uno studio pubblicato sul Journal of Obesity, condotto dai ricercatori del dipartimento di scienze motorie e di quello di nutrizione, dietetica e scienze alimentari della Brigham Young University, sulle matricole del college. Gli studiosi hanno coinvolto in un esperimento basato sul conteggio dei passi 120 studenti durante i loro primi sei mesi di lezioni universitarie. Ad alcuni di loro è stato chiesto di fare giornalmente 10.000 passi, ad altri 12.500 e ad altri ancora 15.000, sei giorni alla settimana per 24 settimane. Nel corso dell'osservazione sono stati monitorati anche l'apporto calorico e il peso degli studenti e alla fine ciò che è emerso è che il numero di passi non ha impedito ad alcuni di ingrassare, nemmeno a fronte di camminate di 15.000 passi al giorno. Anzi, alla fine dell'esperimento la maggior parte delle persone che vi hanno partecipato sono ingrassate di circa 1,5 kg a testa. Il motivo è che molti studenti non avevano accompagnato le camminate ad un'alimentazione sana e bilanciata, imprescindibile non solo per mantenere un buon livello di salute generale, ma anche per dimagrire.