Quanti passi fare al giorno per abbassare il colesterolo

Per abbassare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue , oltre ad osservare uno stile di vita sano ed equilibrato che, in primis, contempli un regime alimentare salutare e povero di grassi saturi , è fondamentale fare attività fisica . La semplice camminata, con costanza quotidiana, sempre essere un valido rimedio.

L' allenamento a casa , ad esempio, offre una vasta gamma di possibilità per migliorare la salute cardiovascolare e gestire i livelli di colesterolo. Dall'esecuzione di esercizi di resistenza con pesi leggeri a routine ad alta intensità, esistono molte modalità per allenarsi comodamente da casa e ottenere benefici simili a quelli della camminata.

Tuttavia, mentre la camminata rappresenta una modalità efficace per mantenere il colesterolo sotto controllo, altre opzioni di attività fisica possono altrettanto contribuire a questo obiettivo, ad esempio la cyclette. Ma quanti minuti di cyclette fare al giorno per abbassare il colesterolo?

Camminare , è stato dimostrato, aiuta a ridurre il livello di colesterolo "cattivo" (o LDL , lipoproteine a bassa densità che trasportano il colesterolo dal fegato alle cellule di tutto l'organismo) e ad alzare quello "buono" (o HDL , lipoproteine ad alta densità, che portano il colesterolo in eccesso dai tessuti corporei verso il fegato a cui spetta il compito di smaltirlo). Quindi, per ottenere risultati in tal senso è necessario camminare per circa 7 chilometri.

E' noto che l'Organizzazione mondiale della sanità abbia confermato quanto diecimila passi al giorno siano necessari per stare bene e in salute.

Abbassare il colesterolo: consigli

Inoltre, non possiamo sottovalutare l'effetto dello stress sul colesterolo. Ridurre lo stress può contribuire positivamente alla gestione del colesterolo nel corpo. Pratiche come la meditazione, il tai chi o semplici tecniche di respirazione possono avere un impatto significativo e abbassare il colesterolo da stress

Infine, una dieta di novembre per il colesterolo può completare efficacemente questi sforzi. Includere alimenti ricchi di fibre come frutta, verdura, cereali integrali e legumi può favorire la riduzione del colesterolo. Anche il consumo di grassi sani, come quelli presenti in avocado, noci e semi, può essere parte integrante di una dieta finalizzata a gestire il colesterolo.