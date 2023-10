Quanti passi dovresti fare a settimana per mantenere il peso forma

È stato ormai ampiamente dimostrato che camminare fa bene alla salute psicofisica sotto tanti punti di vista, ragion per cui gli esperti consigliano alle persone di muoversi il più possibile nell'arco della propria giornata. Ma quanti passi si dovrebbero fare in una settimana ? In media circa 30.000.

Quanti passi fare alla settimana

Secondo i CDC o Centers for Disease Control and Prevention, un importante organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti d'America, gli adulti sani, anche della terza età, dovrebbero svolgere almeno 150 minuti di attività fisica aerobica, come camminare a passo sostenuto, alla settimana.

Camminare a un ritmo medio-alto significa fare 100 passi al minuto, che moltiplicato per 150 minuti, significa compiere 15.000 passi alla settimana, pari a circa 2.100 passi al giorno.

Tuttavia, per ottenere benefici ancora maggiori, il CDC raccomanda di arrivare a 300 minuti di attività fisica alla settimana, che equivalgono a circa 30.000 passi alla settimana, ossia a circa 4.500 passi al giorni.

È importante però che il ritmo di queste camminate sia veloce: per regolarsi è bene sapere che, in genere, l'andatura è sostenuta se comporta una certa mancanza di fiato e un aumento della frequenza cardiaca.

Probabilmente dunque non si possono far rientrare tutti i passi compiuti giornalmente in questo conteggio: difficilmente, per esempio, la camminata dalla propria scrivania al bagno o quella coi i colleghi durante una riunione saranno fatte a passo svelto, ma sono comunque importanti perché contribuiscono al movimento totale. L'ideale è assicurarsi che una parte dei passi giornalieri e settimanali, rispettivamente circa 4.500 e 30.000, siano a ritmo sostenuto.