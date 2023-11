Quanti minuti di hula hoop devi fare per snellire il punto vita

Questo strumento è molto divertente e simile a un gioco ma in grado comunque di far bruciare diverse calorie e assottigliare il punto vita , a patto ovviamente di usarlo costantemente, con la giusta intensità e sempre abbinato a una dieta sana ed equilibrata.

Quando si ha l'obiettivo di perdere peso e snellire la vita , spesso il primo pensiero è quello di dirigersi verso la corsa e benché si tratti di una soluzione assolutamente valida e utile allo scopo non è la sola e non è detto che sia la migliore, soprattutto per chi non ama particolarmente questa disciplina e potrebbe, con il tempo, fare fatica a praticarla con costanza.

Effetti sul punto vita

Grazie al movimento che è necessario compiere per farlo muovere e non farlo cadere a terra, l'hula hoop sarebbe parzialmente in grado di diminuire il punto vita e a confermarlo sono diversi studi.

Uno, risalente a maggio 2015 e i cui risultati sono stati pubblicati su The Journal of Strength and Conditioning Research, ha coinvolto 13 donne di età compresa tra 30 e 60 anni, alle quali è stato chiesto di usare un hula hoop appesantito in una lezione di gruppo a settimana e in quattro ulteriori sessioni da sole durante un periodo di sei settimane, senza cambiare nessun altro aspetto della propria routine quotidiana.

Prima e dopo lo studio sono state effettuate diverse misurazioni, tra le quali la circonferenza della vita, il rapporto vita-fianchi e il grasso corporeo e alla fine ciò che è emerso è che le partecipanti avevano riscontrato una diminuzione significativa della circonferenza della vita e del rapporto vita-fianchi.

Nel contempo però non è stato riscontrato alcun cambiamento nel peso corporeo totale, ma invece un aumento del grasso corporeo negli arti che suggerisce che l'esercizio con l'hula hoop ponderato disperde il grasso in altre aree del corpo piuttosto che ridurre la massa grassa corporea totale.

Un secondo studio, pubblicato su Obesity Facts nel settembre 2019, ha preso in esame 55 persone in sovrappeso di età compresa tra 18 e 70 anni, divise in due gruppi.

A un gruppo è stato chiesto di inserire nella propria routine di esercizi la camminata per sei settimane e all'altro di fare hula hoop utilizzando un cerchio con pesi per lo stesso periodo di tempo, quindi i gruppi hanno cambiato attività. Le attività sono state abbinate per il dispendio energetico.

Alla fine dell'esperimento, rispetto alle misurazioni effettuate prima dell'inizio, i ricercatori hanno scoperto che il grasso addominale e la circonferenza della vita erano diminuiti nel gruppo dell'hula hoop ma non nel gruppo che camminava. Nel gruppo hula hoop era anche aumentata la massa muscolare nella zona addominale, rispetto al gruppo che camminava.

Benché diano sicuramente indicazioni interessanti, i due studi sono stati effettuati su gruppi molto piccoli di persone, quindi la loro attendibilità è relativa.

Non è tuttavia sbagliato dire che usare l'hula hoop per allenarsi significhi fare allenamento cardio, un'attività che consente di bruciare calorie. Inoltre, muovere la vita allena i muscoli addominali stimolandone la tonificazione.