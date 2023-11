Entro certi limiti, il colesterolo è una sostanza indispensabile alla sopravvivenza, ma se supera certe soglie diventa molto pericolo: ecco perché bisogna fare il possibile per prevenire e combattere l'eccesso di colesterolo , chiamato in termini medici ipercolesterolemia .

Quanti minuti camminare al giorno per abbassare il colesterolo

L'attività fisica migliore per la lotta al colesterolo è quella di tipo aerobico, cioè che coinvolge i muscoli con un preponderante consumo di ossigeno e bruciando, come fonte di energia, i grassi. Inoltre, deve essere d'intensità media, costante, prolungata e graduale. In questo senso, dunque, è ottima la camminata a passo sostenuto. Sì anche alla corsa leggera, alla bicicletta, al nuoto, al trekking.

L'ideale, all'inizio sarebbe camminare per almeno 30 minuti, meglio 45 minuti, da quando si entra nella zona aerobica, mantenendo un'intensità e una velocità costanti. L'ideale è fare attività fisica quattro-cinque volte a settimana.

Quando si è allenati, si può passare a un lavoro a intervalli, con recuperi attivi: per esempio, si possono fare 20 minuti di camminata a passo sostenuto, uno scatto di qualche minuto, poi altri 20 minuti di camminata, sempre restando all'interno della soglia aerobica. Se possibile, bisogna allenarsi un giorno sì e uno no.

Con l'avanzare dell'età può essere sufficiente praticare quotidianamente una camminata veloce e prolungata (almeno 45 minuti).