Quanti gradini fare al giorno per perdere peso?

Quanti gradini bisogna fare per dimagrire

100 gradini consentono di bruciare 10 calorie

150 gradini consentono di bruciare 15 calorie

200 gradini consentono di bruciare 20 calorie

500 gradini consentono di bruciare 50 calorie

1.000 gradini consentono di bruciare 100 calorie

Questi numeri sono calcolati su una persona di 70 kg, che brucia circa una caloria per rampa di scale da 10 gradini ciascuna.

Ovviamente si tratta di stime approssimative perché sul numero di calorie perse in relazione ai gradini fatti incidono diversi fattori come il peso di partenza della persona, il livello di allenamento e il suo metabolismo, oltre alla velocità e al ritmo tenuti per salire e scendere le scale.

Per ottenere dalle scale benefici in termini di dimagrimento è necessario per prima cosa sceglierle tutte le volte che è possibile nella vita quotidiana, preferendole ad ascensori e scale mobili in casa, al lavoro, nei centri commerciali e ovunque sia possibile.

Oltre a questo però, è consigliabile usarle come un vero e proprio strumento per allenarsi.

Ecco quante scale fare al giorno per dimagrire.

E quanti squat.