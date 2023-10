Quanti chilometri sono 10 mila passi?

Quanti km sono 10 mila passi e quante calorie si bruciano?

Misurare le distanze percorse in metri e km, così come contare i passi con app e contapassi, è utile per capire quanto bisogna camminare per raggiungere l'obiettivo giornaliero, al quale si deve il miglioramento del benessere psicofisico e la lotta alla sedentarietà.

Se 10 mila sono i passi da fare al giorno per mantenersi in salute, potrebbe essere utile quantificare in chilometri quanti sono 10 mila passi. La risposta non è universale: dipende, ad esempio, dalla lunghezza del passo di ciascuno In media, si stima che un passo copra una distanza di circa 0,75-0,85 metri. Quindi, 10.000 passi corrisponderebbero a una distanza compresa tra i 7,5-8,5 chilometri. Per semplificare diremmo che è fondamentale, parlando in lunghezza percorsa, camminare per circa 8 km al giorno.

Distanza e numero di passi che possono far bruciare fino a 400/500 calorie.