Quante volte a settimana praticare la forest therapy?

Tutti i luoghi sono indicati per farla ma per chi ama la natura una delle varianti migliori è la forest therapy , ovvero la camminata nel bosco , particolarmente benefica dal punto di vista psicologico.

Fare una camminata è sempre una buona idea perché anche se si tratta di un' attività fisica spesso sottovalutata, porta con sé innumerevoli vantaggi, per il corpo ma anche per la mente.

Cos’è la forest therapy

Camminare è un toccasana per la salute, non solo fisica ma anche mentale. La vita di tutti, infatti, al giorno d'oggi è sempre più frenetica e oltre agli impegni quotidiani che si susseguono a ritmo spesso insostenibile, ad accrescere stress e ansia ci sono anche i rumori e il caos delle città, sempre in movimento e sempre più inquinate.

Staccare la spina, rallentare i ritmi e prendersi del tempo per sé è fondamentale per mantenere il benessere mentale e per ricaricare le pile in vista degli impegni che si dovranno affrontare. Per farlo al meglio, camminare è una delle opzioni migliori, soprattutto se si ha a disposizione, non troppo lontano da casa, un bosco, nel quale praticare la forest therapy.

La forest therapy è una disciplina originaria del Giappone e non è una semplice passeggiata nel verde ma una vera e propria immersione nella natura, nella quale il popolo giapponese si rifugia quando si sente particolarmente stressato.

Chiamata anche Shinrin-Yoku, è nata nel 1982 come parte di un programma sanitario nazionale pensato per ridurre i livelli di stress della popolazione.

La ricerca del contatto con la natura, dalla quale trarre forza, energia e giovamento, è il punto cardine di questa disciplina, che per essere praticata necessita di un totale coinvolgimento con l'ambiente circostante.

Niente cellulari, dunque, o chiacchiere con la persona con la quale, eventualmente, si decide di compiere questa esperienza.

L'attenzione, infatti, deve essere focalizzata sulla camminata nel bosco e sul coglierne ogni aspetto, dal verde degli alberi, al rumore delle foglie sotto i piedi. Respirazione e concentrazione sono fondamentali per stabilire un contatto con il bosco, così come accarezzare o abbracciare le piante.