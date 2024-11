Quante volte a settimana ci si deve allenare per correre una maratona?

Per un amatore, la preparazione per una maratona dura un tempo variabile tra i 3 e i 6 mesi , a seconda della condizione fisica di partenza, dell'età e di altri fattori.

Cosa considerare quando si imposta l’allenamento?

Distribuire in modo corretto i km da percorrere ad ogni allenamento

Calibrare bene il ritmo dell'allenamento e del riposo

Alternare periodo di carico e di scarico

Quando ci si allena per una maratona le cose da tenere in considerazione sono diverse, per questo è necessario stabilire un piano d'allenamento specifico, modificabile di settimana in settimana a seconda della fase di preparazione.

Per preparare l'organismo a correre per 42,195 km è infatti importante non solo il numero di chilometri che si corrono ogni giorno ma anche la loro qualità e distribuzione nel tempo. Fare troppo in poco tempo potrebbe essere controproducente, ma fare poco potrebbe non servire affatto.

Non meno importante il ritmo dell'andatura della corsa e quello che scandisce gli allenamenti e gli altri momenti della vita, compreso il riposo, fondamentale per il recupero muscolare e mentale e per preparare l'organismo a un nuovo allenamento.

La tabella di allenamento in vista maratona deve anche prevedere alternanza di periodi di carico e scarico.