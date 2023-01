Quante proteine servono per costruire i muscoli?

Assumerne poche o più del dovuto, infatti, potrebbe diventare controproducente per il risultato che si vuole ottenere ma anche per la salute complessiva.

Questo vale per tutti ma gli sportivi che desiderano aumentare la propria massa muscolare devono prestare una maggiore attenzione alla quantità di proteine assunte giornaliere, senza andare in deficit ma nemmeno esagerando.

Le proteine sono essenziali per l'organismo e dovrebbero sempre essere presenti in quantità adeguate nell' alimentazione di tutti perché rappresentano l'elemento costitutivo dei muscoli e sono una componente necessaria per mantenere attive molte funzioni fisiologiche.

Questi numeri equivalgono a circa il 10-35% dell' apporto calorico giornaliero raccomandato ma si tratta di una stima generica visto che in realtà le varianti da tenere in considerazione sono diverse. L'età ad esempio è un fattore determinante. Una persona di circa 65 - 70 anni dovrebbe assumerne infatti di più, circa 1 grammo per chilogrammo di peso , perché con il passare degli anni l'organismo assorbe meno efficacemente le proteine e si è più inclini alla perdita di tono muscolare o fratture ossee . Anche chi si allena con regolarità ha solitamente bisogno di più proteine rispetto alla media per sostenere il proprio regime di allenamento e l' attività fisica che svolge.

Per una persona adulta senza patologie specifiche e che conduca una vita nella norma, la dose giornaliera consigliata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è di 0,8 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo .

Quante proteine assumere se si fa sport

L'Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada insieme all'American College of Sports Medicine nel 2016 ha stabilito che gli sportivi dovrebbero assumere da 1,2 a 2 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo o da 0,5 a 0,9 grammi per chilogramo di peso corporeo, siano essi atleti di resistenza o di forza.

In questi casi però è sempre bene non procedere autonomamente o affidarsi a tabelle standard ma farsi affiancare da un nutrizionista che stabilisca il piano alimentare più idoneo su misura e a seconda dell'allenamento svolto.

Anche perché esistono studi che sostengono che 2 grammi per peso corporeo siano troppi e che per ottenere ottimi risultati in termini di aumento della massa muscolare possa bastare fermarsi a 1,5.

Un'analisi realizzata nel 2022 di 69 studi ha suggerito ad esempio che questa quantità dovrebbe essere sufficiente per aumentare la forza se combinata con un allenamento di resistenza.

Anche un'altra revisione sistematica dello stesso anno sull'assunzione di proteine negli adulti sani ha suggerito che 1,6 grammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno possano aiutare le persone sotto i 45 anni ad aumentare leggermente la massa corporea.

L'assunzione di proteine, infatti, non è l'unico elemento necessario per aumentare la propria massa muscolare ma è necessario anche aumentare l'intensità del proprio allenamento utilizzando pesi più pesanti, facendo più ripetizioni o entrambe le cose.