Quante calorie si dovrebbero bruciare durante un allenamento

Tuttavia, se ci si approccia al fitness in modo coscienzioso, sapere quante calorie si bruciano durante le sessioni può indubbiamente essere utile, anche se non esiste una risposta universale al quesito perché i fattori in grado di modificarla sono diversi .

Se il proprio livello di allenamento non è al massimo è necessario dare al corpo il tempo per migliorare, senza esagerare perché tentare di bruciare un numero maggiore di calorie di quanto il fisico riesca può portare a burnout e lesioni.

Le persone con un peso maggiore consumano più calorie durante un allenamento perché hanno bisogno di più energia per alimentare il loro corpo. Ad esempio, secondo la Harvard Health Publishing, una persona di 57 kg che cammina per 30 minuti a una velocità media brucia circa 137 calorie in 30 minuti, mentre un'altra di 84 kg che compie il medesimo sforzo nello stesso lasso di tempo ne brucia 200. Due persone dal peso differente quindi, pur svolgendo lo stesso allenamento bruciano un numero di calorie diverse.

Calorie medie bruciate in un allenamento

Nonostante le variabili in gioco siano diverse, esistono tabelle che indicano il numero di calorie medio che una persona dovrebbe bruciare in un determinato allenamento. Consultarle non deve servire per giudicare troppo severamente i propri risultati ma solo per avere sull'argomento un'idea generica.

Camminata Peso 56 kg 70 kg 84 kg 97 kg 110 kg Calorie 107 133 159 184 209 Corsa Peso 56 kg 70 kg 84 kg 97 kg 110 kg Calorie bruciate 240 288 336 390 444 Ellittica Peso 56 kg 70 kg 84 kg 97 kg 110 kg Calorie briciate 270 324 378 439 500 Allenamento forza Peso 56 kg 70 kg 84 kg 97 kg 110 kg Calorie bruciate 90 108 126 146 166 Nuoto Peso 56 kg 70 kg 84 kg 97 kg 110 kg Calorie briciate 180 216 252 292 332

Per tenere monitorate le calorie bruciate molte persone fanno affidamento ai fitness tracker. È importante però specificare che non si tratta di strumenti precisi al 100% perché programmati per riportare un consumo calorico medio per un fisico dalle caratteristiche medie, che non corrisponde a quello di ogni persona.

Ciò non significa che sia totalmente inutile utilizzarli, visto che possono aiutare a monitorare le tendenze nel tempo. Se si usa lo stesso tracker per ogni sessione si può notare che un tipo di allenamento bruci, ad esempio, il 20% in più di calorie rispetto a un altro.

Tali dispositivi quindi possono dare un'idea di cosa aiuta a bruciare di più ma non a tenere il conto preciso delle calorie per ogni singolo allenamento.