Quante Calorie si Bruciano con il Nuoto

Introduzione Il nuoto non è solo una attività completa in grado di favorire il tono muscolare e il benessere generale, ma può essere anche utile per la perdita di peso. Come per tutte le forme di esercizio, bilanciarlo con la giusta dieta è fondamentale per raggiungere l'obiettivo del dimagrimento. l livello di grassi bruciati, tuttavia, dipendono molto dalla qualità dell'allenamento, ovvero dall'esperienza del nuotatore, dallo stile praticato in vasca, dall'intensità della nuotata e dal tempo impiegato.

In che modo si bruciano calorie? La velocità con cui il corpo brucia calorie per produrre energia è ciò che viene definito in maniera molto semplice come metabolismo. Quando ci si allena, il metabolismo aumenta. Quanto effetto ha e quanto dura dipende da una varietà di fattori tra cui il sesso, la composizione corporea e l'attività fisica svolta. Il numero di calorie bruciate con il nuoto dipende da fattori che includono: durata

intensità

bracciata

peso

efficienza di nuoto Oltre al nuoto anche allenarsi con l'ellittica consente di perdere peso. Calorie bruciate a seconda del peso corporeo Per conoscere quante calorie si bruciano nuotando è necessario considerare diverse variabili. Oltre allo stile e al metabolismo, è il peso stesso a contribuire significativamente. Il peso, infatti, gioca un ruolo importante: in generale, più si è pesanti e più calorie vengono bruciate. In un'ora di nuoto a stile, indipendentemente dalla distanza totale che viene nuotata dall'atleta, si perdono in un'ora le seguenti calorie: una persona di 60 kg brucia 590 calorie nuotando velocemente e 413 calorie nuotando lentamente;

una persona di 70 kg brucia 704 calorie nuotando velocemente e 493 calorie nuotando lentamente;

una persona di 80 kg brucia 817 calorie nuotando velocemente e 572 calorie nuotando lentamente;

una persona di 90 kg brucia 931 calorie nuotando velocemente e 651 calorie nuotando lentamente.

Con quale stile si bruciano più calorie? In linea generale si bruciano più calorie nuotando più velocemente e percorrendo più distanza. Lo stile di nuoto più veloce, ossia lo stile libero, avrebbe il potenziale per consentire di bruciare più calorie, tuttavia questo non significa che sia l'unico che consenta di perdere peso. Il numero di calorie bruciate dipende dalla durata e dalla frequenza. Se si preferisce la rana allo stile libero, si riesce ad essere più costanti nell'allenamento, e quindi a bruciare più calorie. Se il consumo di calorie dipende dalla velocità/distanza, dalla durata e dalla frequenza, i colpi come la rana sono più facili da mantenere e consentono di bruciare più calorie di un paio di giri di stile libero poiché la rana, generalmente, viene praticata per un periodo di tempo più lungo. Stili di nuoto e calorie Calorie bruciate in un'ora di attività nuotare a stile libero a ritmo moderato 272 calorie

nuotare nel fiume o nel lago 408 calorie

nuotare a dorso 476

nuoto sincronizzato 544 calorie

nuotare a ritmo vigoroso 680 – 760 calorie

nuotare a rana 680 calorie

nuotare a farfalla 748 calorie

Nuoto: Piano di allenamento settimanale Quando si inizia a nuotare, aumentare gradualmente. Quando lo sforzo è eccessivo e repentino, il rischio di lesioni aumenta, anche se il nuoto è uno sport a basso impatto. Iniziare con una o tre nuotate a settimana, da 10 a 30 minuti ciascuna. Ogni settimana, aggiungere altri 5 minuti. Iniziare con 10-30 minuti di nuoto , da 1 a 3 volte a settimana.

Cambiare gli stili per esercitare più muscoli. Per migliorare l'agilità: fare 6 o 7 bracciate veloci, e senza fermarsi eseguire una capovolta avanti e, sempre di seguito e velocemente, continuare le nuotata. Per migliorare la capacità polmonare: posizionare una lavagnetta da sub sul fondo vasca ad una distanza dai 18 m in poi: gli atleti devono arrivarci in apnea e scrivere qualcosa su di essa prima di riemergere. Alla fine si tira fuori la lavagnetta e vince chi ha scritto la frase più lunga. Lo sapevi che nuotando di mattina... Nuotare al mattino è un'ottima soluzione per innescare il processo di appetito. È statisticamente dimostrato che "chi non è solito fare colazione", inserendola nelle proprie abitudini, nel breve e medio termine, guadagna una migliore gestione delle calorie giornaliere. Viceversa, chi tende a "esagerare a colazione", può cogliere l'occasione per stare più leggero consumando il pasto prima dell'allenamento. Anche in questo caso si può godere di un notevole beneficio dalla pratica di nuoto nelle ore mattutine.