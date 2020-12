Solitamente in un workout completo, sia fatto da un personal trainer in palestra sia a casa, gli squat non mancano quasi mai. Lo scopo primario di questo esercizio è quello di tonificare i muscoli di glutei, quadricipiti, flessori dell'anca, addominali, parte bassa della schiena e tendini del ginocchio ma, se pur in modo minore rispetto ad altri, è utile anche per perdere peso. Prima di svolgerlo è importante quindi sapere quante calorie si brucino con questo movimento.

Quante calorie si consumano Il numero esatto dipende da un calcolo preciso che comprende diversi fattori: peso di chi li esegue, tempo per il quale si fanno e intensità, ovvero dipende dal MET (metabolic equivalent). Per calcolare il proprio MET si può consultare una tabella MET oppure valutare come ci si sente durante l'allenamento: se si riesce a parlare facilmente probabilmente lo sforzo è leggero e il MET corrisponde a 3.5, se invece si respira con più difficoltà e non si riesce a parlare ad alta voce significa che lo sforzo è più vigoroso, e il MET è 8,0. Formula precisa Una volta ottenuto il valore MET, basta eseguire questo calcolo per determinare quante calorie si bruciano ogni minuto: 0,0175 x MET x peso (in kg) = calorie bruciate al minuto Ecco nello specifico un esempio di calorie consumate da una persona dal peso medio. Durata dell'esercizio 3.5 METS (bassa intensità) 8.0 METS (alta intensità) 5 minuti 19 calorie 44 calorie

15 minuti 58 calorie 133 calorie

25 minuti 97 calorie 222 calorie

Come fare gli squat correttamente Oltre a tonificare, quindi, con gli squat si possono anche consumare calorie, l'importante è eseguirli nel modo giusto. Per i principianti è fondamentale non esagerare ma iniziare a padroneggiare questo esercizio partendo dalla base, assicurandosi di farlo rispettando il proprio corpo e il livello di allenamento, e facendo lavorare i muscoli giusti, in modo da non correre il rischio di lesioni e infortuni.



Esercizio base Mettersi in posizione eretta, con le braccia lungo i fianchi e i piedi alla larghezza delle spalle.

Inspirare piegando le ginocchia e spingendo i fianchi all'indietro.

Mentre ci si abbassa, unire le mani davanti al petto.

Smettere di scendere una volta che i fianchi siano sotto il livello delle ginocchia.

Espirare mentre si premono i talloni sul pavimento e si torna in posizione eretta.

Lasciare che le braccia tornino lungo i fianchi. Per concentrasi meglio sui gruppi muscolari giusti, portare il peso sui talloni anziché sulle dita dei piedi quando ci si alza, mantenere la schiena allineata, tenendo il petto in alto e i fianchi indietro.