Quante calorie si bruciano con 5 minuti di plank al giorno?

Introduzione Il plank è un esercizio che non manca quasi mai in una routine fitness. In effetti, allena in modo intenso i principali gruppi muscolari e in particolare il core e gli addominali e apporta diversi benefici per la salute. Se lo si pratica tutti i giorni si possono ottenere ottimi risultati, in termini di tonificazione e anche di dimagrimento. Ma quante calorie bruci con 5 minuti di plank al giorno? In linea di massima dalle 10 alle 35 a seconda di vari fattori. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Che cos'è il plank Letteralmente traducibile dall'inglese come "tavola", il plank è un esercizio isometrico molto utilizzato sia negli allenamenti in palestra che nelle routine fitness casalinghe. Si tratta della posizione del corpo proteso in dietro, che è molto utile per lo sviluppo dei muscoli addominali e in generale del core, ma coinvolge molti altri gruppi muscolari, della parte superiore, centrale e inferiore del corpo. Si basa sull'espressione di forza e di resistenza di breve durata (resistenza alla forza). Esistono molte varianti di plank, ma la più comune è quella che prevede di avere il peso del corpo sugli avambracci: del resto si tratta anche della variante più semplice, adatta a tutti, anche ai principianti. Diffusa comunque anche quella a braccia tese.

Quante calorie bruci con 5 minuti di plank al giorno Da 10 a 35 calorie Il plank è un esercizio isometrico che permette di bruciare da 2 a 7 calorie al minuto, quindi da 10 a 35 ogni 5 minuti, in base a diversi fattori, come peso corporeo, predisposizione genetica e metabolismo. In linea di massima, le persone che pesano di meno bruciano di meno, mentre quelle che pesano di più bruciano di più. In media, chi pesa 50 chili può bruciare 2 calorie al minuto, mentre chi ne pesa 80 o più può arrivare anche a 6-7 calorie al minuto.

Quanto allenarsi Il plank è un esercizio che può essere svolto ogni giorno, per allenare i principali gruppi muscolari del corpo, in associazione o meno ad altri esercizi o a sport come yoga, corsa, nuoto e così via. L'importante è iniziare in modo graduale, perché è un esercizio impegnativo e molto allenante, e assicurarsi di mantenere la posizione corretta per non correre rischi. L'ideale è iniziare da 20-30 secondi per volta, curando bene la posizione e lavorando sulla resistenza e forza. Progressivamente, si può arrivare prima a 1 minuto, poi a 2 fino ad arrivare a 5 minuti.

Che cosa succede se si fa il plank tutti i giorni Aumenta il metabolismo

Accresce il dispendio energetico anche a riposo

Migliora il rapporto muscolo-grasso

Affina la postura

Previene diverse malattie

Scolpisce tutta la silhouette