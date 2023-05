Quando si iniziano a vedere i risultati della palestra

Introduzione Quando si decide di iniziare a fare attività fisica e ci si iscrive in palestra o comunque si inizia a praticare una disciplina fitness, in genere, una delle prime domande che ci si pone è quando inizieranno a comparire i primi risultati, sulla forma fisica innanzitutto, ma anche sul benessere generale. In realtà, la risposta a questo interrogativo non è così semplice e dipende molto dal tipo di sport scelto, dalla frequenza e intensità con cui si allena, dalla situazione di partenza.

L’attività fisica fa bene Indipendentemente dalle motivazioni che spingono a farlo, iniziare a praticare un'attività fisica è sempre una buona idea. Lo sport, infatti, è un alleato della silhouette e della salute dell'organismo e apporta benefici a tutto tondo, ecco perché medici, personal trainer e personale sanitario consigliano praticamente a tutti (ovviamente con indicazioni specifiche che variano da caso a caso) di essere più attivi e di dedicarsi con costanza e impegno a una routine fitness. A giovarne sarà innanzitutto il fisico: con il tempo si diventerà più tonici, asciutti, scolpiti, si perderà grasso, si aumenterà la massa muscolare, si avrà un corpo più in forma. Ma gli effetti positivi riguardano anche la salute: tutte le funzioni e gli apparati traggono benefici dal movimento, dal cuore ai polmoni, fino alla digestione. Si avranno miglioramenti anche su parametri come pressione, profilo lipidico, respirazione. Anche l'umore, l'autostima, la percezione di sé, la conoscenza del proprio corpo subiranno influenze positive.

Quando compaiono i primi cambiamenti Ma quanto bisogna attendere prima di vedere i risultati della palestra e dell'attività fisica? In realtà, la risposta a questa domanda non è uguale per tutti: generalizzare è difficile, perché molto dipende dal tipo di sport scelto, dalla frequenza con cui lo si pratica, dall'intensità e dal ritmo degli allenamenti, dalla situazione di partenza, dallo stile di vita (alimentazione, livello di movimento quotidiano, consumo di alcolici eccetera), dal peso, dallo stato di forma. Ciascuno, dunque, avrà i suoi tempi e i suoi risultati. In linea di massima, comunque, per i primi cambiamenti fisici e i primi effetti benefici bisogna attendere circa un paio di mesi: già dopo pochissime settimane ci si può sentire meno gonfi, più tonici e leggeri, ma servono almeno otto-dodici settimane per apprezzare visivamente le prime modifiche. Inizialmente si perdono i liquidi, ma per eliminare i grassi e scolpire i muscoli serve più tempo. Nelle persone sovrappeso i primi effetti positivi potrebbero comparire con più rapidità rispetto alle persone normopeso perché questi soggetti richiedono più energia per muoversi e dunque bruciano di più a parità di allenamento.

Servono costanza e impegno Quando ci si iscrive in palestra o comunque si inizia a praticare uno sport, dunque, non bisogna avere fretta e pretendere miracoli: la pazienza e la costanza sono le migliori alleate per ottenere risultati che siano buoni e soprattutto durevoli nel tempo. Iniziare ad allenarsi con il solo obiettivo di dimagrire nel giro di pochi giorni non è l'ideale perché si rischia di rimanere delusi e, quindi, di abbandonare presto l'impegno preso con se stessi. La cosa migliore è cominciare con le motivazioni e ragioni giuste, ossia rendendosi conto che fare attività fisica è un regalo che si fa a se stessi, che ne vale la pena per migliorare salute, forma fisica e benessere a 360 gradi. Il movimento deve diventare cioè uno stile di vita e il pensiero deve essere "mi muovo perché mi fa stare bene" non "mi muovo perché voglio assolutamente perdere peso in due settimane". Poi naturalmente ciascuno può avere obiettivi personali e specifici, che possono essere anche quelli di asciugarsi, perdere chili, diventare più tonico, l'importante è che questi traguardi non si trasformino in un'ossessione e spingano ad adottare comportamenti disfunzionali. Il consiglio è quello di approcciarsi all'attività sportiva con motivazione e serenità, impegnandosi per praticarla con costanza e buon senso: così facendo, sicuramente i risultati non tarderanno ad arrivare. Più ci si allena e più velocemente si fanno progressi, quindi, è essenziale non demordere e tenere duro.

Gli allenamenti personalizzati sono più efficaci Per raggiungere i cambiamenti sperati nei modi e nei tempi migliori, può essere utile rivolgersi a un personal trainer, che studi un workout su misura. L'esperto può stilare una vera e propria routine fitness, che alterni anche più esercizi e attività nell'arco della settimana, sulla base delle esigenze del singolo cliente. In questo modo, sarà più facile realizzare i propri desideri e, dunque, sentirsi più appagati, soddisfatti e motivati. La routine andrà continuamente aggiornata tenendo conto dei progressi maturati nel tempo. Ovviamente si possono raggiungere ottimi traguardi anche allenandosi da soli, ma come in tutti i campi se si chiede aiuto a un professionista il percorso è meno impervio.