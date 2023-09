Quando ricominciare a correre dopo una distorsione alla caviglia

Purtroppo i runner sanno bene che le distorsioni alla caviglia sono tra gli infortuni più frequenti, e anche quanto sia frustrante attendere che tutto si risolva prima di ricominciare ad allenarsi. Non si deve però avere fretta, ma è necessario rispettare i tempi di recupero che il corpo richiede, prima di sottoporre la caviglia a un nuovo sforzo e a uno stress che, se non completamente guarita, potrebbe non sopportare.

Cos’è la distorsione alla caviglia La distorsione alla caviglia è un evento che si verifica quando l'articolazione della caviglia si piega o torce troppo, andando oltre il proprio range di movimento. Se ciò avviene, i muscoli, i legamenti e i tendini che la compongono possono subire delle lesioni più o meno gravi, che spaziano dallo stiramento alla rottura.

Tempi di recupero A seconda della gravità, le distorsioni della caviglia possono richiedere da una settimana a tre mesi per guarire completamente. La gravità può variare dal grado 1, microtraumi nei legamenti, al grado 3, rottura completa del legamento. Anche se dipende dai casi dunque, è giusto sottolineare che una distorsione alla caviglia può guarire in tempi relativamente brevi, ma questo non significa che si debba ricominciare a correre velocemente. Secondo un articolo dell'aprile 2015 pubblicato su Clinics in Podiatric Medicine and Surgery, farlo potrebbe infatti causare la cicatrizzazione del legamento in posizione sbagliata, inducendo a future distorsioni ricorrenti della caviglia e a instabilità cronica. Per conoscere esattamente i propri tempi di recupero è bene quindi affidarsi ai consigli di un medico.

Step di recupero Riposare

Fare piccoli esercizi di mobilità

Spostare il peso sulla caviglia

Lavorare sull'equilibrio

Iniziare a correre lentamente Subito dopo l'infortunio è fondamentale osservare un periodo di riposo, evitando il più possibile di camminare e quando necessario farlo usando le stampelle. Mettere un po' di ghiaccio sulla caviglia può aiutare a lenire il dolore iniziale e l'eventuale gonfiore della zona, così come avvolgere la caviglia con una benda compressiva. Dopo alcuni giorni di riposo, iniziare a fare alcuni esercizi di mobilità è essenziale per aumentare il flusso sanguigno nella zona e diminuire la rigidità. Quelli più indicati sono due e prevedono di disegnare l'alfabeto in aria con il piede guidandolo con l'alluce, e di eseguire cerchi con la caviglia 10 volte da un lato e dieci dall'altro. Lo step successivo è quello di esercitarsi a spostare il peso sulla caviglia infortunata per abituarla in preparazione della ripresa della corsa. Per farlo, passare da due stampelle a una, usandola sul lato opposto rispetto a quello dell'infortunio. Una volta che si riesce a camminare senza zoppicare, smettere di usarla. In questa fase può essere anche utile fare il seguente esercizio: posizionarsi con i piedi alla larghezza dei fianchi e spostare il peso del corpo da un lato all'altro, poi avanti e indietro, 10 volte ciascuno. Le distorsioni possono danneggiare i propriocettori della caviglia che aiutano a mantenere l'equilibrio e possono essere ripristinati eseguendo esercizi specifici di equilibrio dinamico come salire le scale, saltare su due piedi e saltare su un piede. Utile anche esercitarsi a stare in piedi su superfici irregolari, come un cuscino, e a stare in piedi con gli occhi chiusi. Quando si torna a correre è meglio fare jogging a un ritmo lento o alternare intervalli di jogging e camminata. Iniziare con sessioni brevi, ad esempio 15 minuti, aggiungendo qualche minuto a ogni allenamento successivo. Una volta che si riesce a fare jogging senza pause si può aumentare la velocità e arrivare a correre. In questa fase meglio correre su superfici piane perché le salite possono aumentare il rischio di cadute e sovraccaricare i muscoli.

Esercizi di riabilitazione per caviglie più forti Rotazione controllata dalla caviglia

Squat con balance ball

Salto pliometrico

Pattinaggio in velocità Questi esercizi possono aiutare a ricostruire la forza e la stabilità della caviglia.

Rotazione controllata dalla caviglia Da posizione seduta, stendere le gambe e iniziare sollevando le dita dei piedi.

Ruotare la pianta del piede verso l'interno, quindi puntare le dita dei piedi verso il basso e terminare ruotando la pianta verso l'esterno.

L'obiettivo di questo esercizio è creare un ampio cerchio senza dolore.

Squat con balance ball Posizionare la balance ball a terra con la parte piatta rivolta verso l'alto e il lato della palla rivolto verso il basso.

Salire con cautela sulla piattaforma una gamba alla volta, lasciando che la palla affondi.

Alzarsi in piedi e una volta che ci si sente stabili, fare perno lentamente sui fianchi e piegare le ginocchia per compiere uno squat.

Spingere i talloni e rialzasi.

Ripetere. Se si è nuovi all'utilizzo di questo attrezzo e si ha difficoltà a stare in equilibrio posizionarsi di fianco a una sedia o a un altro sostegno, al quale appoggiarsi in caso di necessità.

Salto pliometrico Mettersi in posizione eretta, con in piedi alla larghezza dei fianchi.

Iniziare a saltare su entrambi i piedi in avanti e indietro.

Dopo un po' di tempo provare a fare questo esercizio su una gamba sola.