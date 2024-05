Quali sport migliorano o peggiorano la ritenzione idrica

La ritenzione idrica è una problematica che interessa molte persone, soprattutto donne, e che spesso si tenta di affrontare tramite l'attività fisica.

Se questa può sicuramente essere utile a mantenere l'organismo in movimento e a mitigare i problemi legati a gonfiore e microcircolo, non tutti gli sport sono indicati, anzi, alcuni possono rivelarsi controproducenti a questo scopo, soprattutto se praticati in modo particolarmente intenso.

Per contrastarla, infatti, non servono sedute massacranti in palestra, ma un allenamento moderato e mirato.

