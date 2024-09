Mypersonaltrainer Days 2024: vieni a giocare con noi, prenota il tuo campo da gioco!

Mypersonaltrainer Days 2024: vieni a giocare con noi! Dai più conosciuti calcetto e minivolley ai meno noti korfball e floorball, gli sport che si possono praticare nei campetti da gioco sono davvero numerosi. Divertenti e coinvolgenti, permettono di allenarsi e rilassarsi in compagnia. Durante la 3a edizione dei Mypersonaltrainer Days 2024, in programma il 14 e il 15 settembre a Milano, ci si potrà cimentare in otto di queste attività, allenando mente e corpo in allegria. A tutti i partecipanti verrà data gratuitamente una maglietta tecnica e tanti altri gadget visitando e prendendo parte anche ad altri eventi della manifestazione! Per approfondire: Scopri tutte le attività dei Mypersonaltrainer Days!

Dove allenarsi? I MypersonalTrainer Days 2024 si tengono all'arco della Pace di Milano, dove per l'occasione verrà allestito un vero e proprio villaggio sportivo con tantissime attività di fitness diverse, adatte ad ogni età. Ciascuno potrà scegliere quelle che preferisce. Inoltre, all'interno di un'apposita beauty lounge, si potranno provare trattamenti di bellezza. In programma anche talk e incontri con tanti ospiti.

Quali sono i principali sport da campetto? Floorball

Korfball

Calcetto 3vs3

Minitennis

Mini volley

Basket 3vs3

Quad Pong

Floorball Il Floorball è uno sport di squadra simile all'hockey su ghiaccio, giocato senza pattini né protezioni. È un gioco molto veloce in cui la pallina va sempre controllata con la paletta sotto l'altezza del ginocchio, senza toccarla con mani o testa per non incorrere in un'infrazione. La sfida vedrà contrapporsi 2 squadre composte da 4 giocatori ciascuna, di cui 3 di movimento, muniti di paletta, e un portiere che gioca senza paletta. Come nell'hockey, il campo prevede 2 aree di porta in cui il portiere potrà toccare palla con le mani liberamente 2 aree dietro le porte, accessibili da tutti i giocatori. Si gioca un tempo unico da 25 minuti. La squadra che avrà segnato il maggior numero di gol al termine del tempo avrà vinto. Iscriviti qui.

Korfball Il Korfball è uno sport di squadra in cui uomini e donne giocano contemporaneamente, in squadre miste. È una disciplina dalla forte similitudine con il basket in cui i giocatori divisi in 2 squadre da 8 giocatori ciascuna, composte rispettivamente da 4 uomini e 4 donne, dovranno cercare di fare canestro all'interno di un cilindro posto a 2,5mt d'altezza. Ogni canestro vale un punto. I giocatori saranno ulteriormente divisi nelle due metà campo: 4 attaccanti contro 4 difensori. Ogni difensore può difendere solo attaccanti del suo stesso sesso. Ogni 2 canestri si cambiano i ruoli per cui i 4 attaccanti diventano difensori e viceversa. A differenza del basket, a parte il palleggio di controllo, non è ammesso palleggiare e muoversi con palla in mano. Non si può rubare la palla se non su intercettazione nei passaggi e non sono ammessi contatti fisici. Sono consentiti solo i movimenti per la ricerca dello smarcamento e la finalizzazione successiva. Si gioca un tempo unico di 20 minuti. La squadra che segnerà il maggior numero di canestri avrà vinto. Iscriviti qui.

Calcetto 3vs3 Una sfida epica dove poter mostrare le proprie capacità tecniche individuali e l'affinità con i propri compagni di squadra: il classico calcetto da strada, quello che si giocava in piazza o tra le vie del paese, che mette di fronte 2 squadre composte da 3 giocatori ciascuna. Un'unica regola: gol valido se la palla è calciata nella metà campo avversaria. Una partita della dura di 25 minuti. Al termine, vincerà la squadra che avrà segnato più gol. Iscriviti qui.

Mini Tennis La disciplina propedeutica al più conosciuto tennis prevede una partita singolare o in doppio da 25 minuti, in cui i giocatori cercheranno di avere la meglio sui propri avversari. Il campo più piccolo permetterà ai partecipanti di cimentarsi in colpi più ravvicinati in modo da prendere più confidenza con la racchetta e la pallina. Le regole e i punteggi sono quelli del tennis. Vince chi conquista più game nel tempo di gioco. Iscriviti qui.

Mini volley Una versione veloce e divertente della pallavolo, con lo stesse regole dello sport ufficiale: una sfida 4vs4 tra schiacciate, bagher e alzate. Le squadre si affronteranno in una partita di 25 minuti con l'obiettivo di realizzare più punti e vincere il set alla fine del tempo. La dimensione del campo ristretta e l'altezza della rete più agevole, renderà la partita dinamica e spettacolare. Iscriviti qui.

Basket 3vs3 L'area dedicata ai nuovi Lebron James, Steph Curry e non solo, pronta per ospitare spettacolari partite di Basket 3vs3. I giocatori, divisi in 2 squadre, mostreranno le loro abilità sotto canestro alternandole alle capacità difensive. Tiri da 3, schiacciate, alley-oop, stoppate e rimbalzi: partite di 25 minuti con le regole del basket 3vs3. L'azione comincia con la squadra in difesa che passa il pallone agli avversari dietro l'arco. Ogni azione di attacco può durare al massimo 12 secondi. Dopo un canestro segnato, la squadra che lo ha subìto rigioca immediatamente il pallone da sotto il canestro, senza rimessa, e deve farlo uscire dietro l'arco prima di tentare un tiro. Iscriviti qui.

Quad Pong Una versione spettacolare del più famoso Ping Pong in cui si affronteranno 4 giocatori contemporaneamente. Ogni giocatore dovrà difendere il proprio angolo e potrà attaccare uno degli altri 3 partecipanti. Ognuno gareggerà per sé stesso, in partite della durata di 20 minuti: chi avrà totalizzato più punti vincerà la sfida! Le regole sono le stesse del tennis tavolo con la differenza di avere 3 sfidanti invece che 1 solo. Una modalità ancora più particolare e coinvolgente prevedere una sfida a coppie, dove 8 persone divise in 4 coppie composte da 2 giocatori ciascuna, si fronteggiano alternando i colpi di racchetta. Iscriviti qui.