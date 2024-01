Quali sono gli esercizi metabolici per dimagrire?

Introduzione Per arrivare ad un obbiettivo di perdita di peso, risulta fondamentale lavorare sul metabolismo: ossia quei processi energetici e biochimici attraverso i quali si utilizza l'energia degli alimenti per soddisfare le richieste energetiche delle cellule dell'organismo. Per migliorare l'assorbimento e la gestione delle riserve energetiche da parte del metabolismo, dunque, è utile osservare uno specifico schema di allenamento, conosciuto come allenamento metabolico che aiuta nel programma di dimagrimento.

Ogni quanto allenarsi ILe tempistiche e la frequenza dell'allenamento metabolico variano molto in funzione delle singole esigenze e delle attività in contemporanea. In generale i personal trainer congiliano di allenarsi almeno tre volte a settimana, con la durata dei workout misti che si aggira intorno ai 30-40 minuti.