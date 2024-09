Quali gruppi muscolari dovresti allenare insieme?

Quali gruppi muscolari dovrebbero lavorare insieme?

Non esiste un modo giusto per raggruppare i muscoli durante l'allenamento per massimizzarne il risultato. In generale, un programma di fitness dovrebbe bilanciare tutti i diversi gruppi muscolari.

Tuttavia molte persone trovano utile abbinare gruppi muscolari che sono vicini tra loro e focalizzare le sessioni di allenamento alternando i gruppi da coinvolgere. Ad esempio un allenamento può essere dedicato alla parte superiore, upper, del corpo, quindi braccia, petto, schiena e l'allenamento successivo concentrarsi maggiormente sulla parte inferiore, lower, quindi glutei, gambe.