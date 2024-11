Qual è la musica migliore per allenarsi?

Queste indicazioni non valgono però se si svolgono discipline meno intense e più statiche, come il pilates o lo yoga , per le quali la scelta migliore è un sottofondo musicale più lento e delicato che favorisce la concentrazione e induce a rilassarsi.

In linea generica la musica andrebbe scelta principalmente in base al proprio gusto personale perché solo in questo modo è possibile lasciarsi trascinare dalle note e dall'atmosfera, beneficiandone a pieno.

Quali sono i benefici di ascoltare musica mentre ci si allena?

Aumenta la motivazione

Aiuta a rimanere concentrati

Rilassa la mente

Infonde buonumore

Detta i tempi dell'allenamento

Distrae dalla fatica

Ascoltare musica mentre si è impegnati in un'attività sportiva è una buona abitudine che genera diversi benefici.

Il primo è che sarebbe in grado di stimolare e spingere a dare il massimo. Fungerebbe insomma da attivante, soprattutto se associata ad allenamenti ad alta intensità, anche se è bene ricordare che gli effetti benefici della musica valgono per qualunque tipo di allenamento, dalla corsa agli esercizi di forza.

Un altro effetto rilevante è che aiuterebbe a rimanere concentrati.

Se ci si cimenta in allenamenti a bassa intensità o in attività come lo yoga, invece, fungerebbe da calmante e aiuterebbe a portare la mente nel necessario stato di quiete.

La musica agisce però sul cervello anche infondendo buonumore, essenziale per allenarsi con maggior motivazione.

Ma non solo, è anche preziosa per dettare i tempi dell'allenamento. Se non si segue già uno schema preciso, infatti, si può ad esempio decidere di scegliere la fine di una canzone come momento per fermarsi o rallentare, oppure per cambiare esercizio.

Infine, rappresenta una fonte di distrazione dalla fatica che si sta provando, e di conseguenza rende l'allenamento più piacevole e aiuta a non fermarsi anche quando si avrebbe la tentazione di farlo.

