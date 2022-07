Qual è la frequenza cardiaca media giusta quando si corre?

Tenere traccia della propria frequenza cardiaca media, o target, durante la corsa è un modo efficace per misurare l'intensità dello sforzo che si sta compiendo e regolarsi di conseguenza, accelerando o rallentando. Anche se la frequenza cardiaca media durante la corsa varia da persona a persona, di solito oscilla tra gli 80 e i 170 BPM (battiti al minuto). Individuare la propria è particolarmente importante soprattutto per i principianti che spesso tendono a correre troppo forte troppo presto, con conseguente frequenza cardiaca molto più alta della media e scarsi risultati fisici e motivazionali. Anche non correre abbastanza forte però non porta ai risultati sperati e proprio per questo è sempre bene tenere sotto controllo la situazione, partendo dall'individuazione della frequenza cardiaca massima.

Come individuare la frequenza cardiaca massima La frequenza cardiaca massima è una stima, legata all'età, del più alto numero di battiti al minuto che il cuore di una persona può fare in un minuto di attività fisica intensa. Si tratta di un numero utile da sapere, perché la frequenza cardiaca media o target è una percentuale di quella massima. Per calcolare la frequenza cardiaca massima si deve sottrarre la propria età da 220. Questi alcuni esempi 20 anni: 200 frequenza cardiaca massima

25 anni: 195 frequenza cardiaca massima

30 anni: 190 frequenza cardiaca massima

35 anni: 185 frequenza cardiaca massima

40 anni: 180 frequenza cardiaca massima

45 anni: 175 frequenza cardiaca massima

50 anni: 170 frequenza cardiaca massima

55 anni: 165 frequenza cardiaca massima

60 anni: 160 frequenza cardiaca massima

65 anni: 155 frequenza cardiaca massima

Come calcolare la frequenza cardiaca target Conoscere la frequenza cardiaca media o target è utile per impostare i propri obiettivi di allenamento. Se ci si vuole allenare a un'intensità moderata si deve cercare di mantenere la frequenza cardiaca media tra il 50 e il 70 percento di quella massima. Se invece si punta a un allenamento più vigoroso, la frequenza cardiaca target deve essere indicativamente compresa tra il 70 e l'85 percento della massima. Gli atleti possono sottoporsi a un allenamento ad alta intensità sopra questa zona per aumentare la soglia anaerobica ma per chi non lo è meglio non superare l'85% della frequenza cardiaca massima. Un uomo di 32 anni che vuole allenarsi a un livello di intensità vigorosa, ad esempio, dovrebbe fare il seguente calcolo: 220 - 32 = 188 (frequenza cardiaca massima)

188 x 0,70 = 132 (70% di frequenza cardiaca massima)

188 x 0,85 = 160 (85% di frequenza cardiaca massima) In questo modo la sua frequenza cardiaca target risulta essere compresa tra 132 e 160 battiti al minuto. Attenzione però, è molto importante tenere presente che la formula 220 meno la propria età è solo una stima e che per ottenere una misura accurata della frequenza cardiaca massima, e quindi della zona di frequenza cardiaca target, è necessario sottoporsi a un test da sforzo. Metodo alternativo Un altro modo per calcolare la propria frequenza cardiaca target è di mettere in pratica la formula di Karvonen, simile alla precedente ma con la differenzache si avvale dell'intervallo di intensità desiderato per determinare la zona di frequenza cardiaca target. Per utilizzare questa formula si deve sottrarre la frequenza cardiaca a riposo (RHR) dalla frequenza cardiaca massima, poi moltiplicare per la percentuale desiderata della frequenza cardiaca massima e aggiungere la frequenza cardiaca a riposo. Ad esempio, per un 43enne con una frequenza cardiaca a riposo di 70 che vuole conoscere la propria zona di frequenza cardiaca target a un livello di intensità dal 60 al 70%, il calcolo sarebbe simile a questo: 177 (frequenza cardiaca massima) - 70 (frequenza cardiaca a riposo) = 107

107 x 0,6 = 64

107 x 0,7 = 75

64+ 70 (frequenza cardiaca a riposo) = 134 (intensità del 60%)

75 + 70 (frequenza cardiaca a riposo) = 145 (intensità del 70%) La sua zona di frequenza cardiaca target all'intensità desiderata è compresa tra 134 e 145 battiti al minuto.