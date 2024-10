Qual è l'età giusta per allenarsi con i pesi?

Come si deve iniziare?

Quando ci si inizia ad allenare con i pesi da adolescenti, meglio non usare subito bilancieri o manubri, ma preferire soluzioni più leggere come elastici o palle mediche. In questo modo si scongiurano il più possibile infortuni o traumi a legamenti e articolazioni, ancora in fase di crescita.

Per non correre rischi è bene fare eseguire un circuito full body, che non si concentri solo su alcune parti del corpo ma su tutte in modo armonico. Per questo, da adolescenti meglio evitare le macchine perché lavorano in isolamento sul singolo muscolo.