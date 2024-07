Qual è il miglior allenamento per gli addominali?

In questo breve articolo tuttavia, ci focalizzeremo più genericamente su " come " allenare gli addominali. Non parleremo tanto degli esercizi utili, già trattati in un articolo dedicato, ma piuttosto ci focalizzeremo sulle "verità incontestabili" e sulle leggende da dimenticare, di cui tenere conto nella stesura di una tabella di allenamento specifico per l'addome.

Per la loro non trascurabile " importanza estetica ", l' allenamento degli addominali suscita grande interesse tra gli appassionati di fitness , del bodybuilding e di tutte le attività affini.

Miglior allenamento

Partiamo dal presupposto più importante: non esiste livello di ipertrofia che possa mettere in mostra un addominale appannato. Ovvero, è il pannicolo adiposo che, assottigliandosi, permette di evidenziare il six-pack. Prima di ogni cosa, quindi, risulta fondamentale scendere a un livello utile di body fat (BF) addominale. In una parola, è necessario "dimagrire".

Dando per "scontato" questo obbiettivo, per gli addominali, esattamente come per qualsiasi altro gruppo muscolare, vale il principio del carico allenante. Opportunamente ripartito tra i parametri essenziali di intensità, volume e densità, a seconda dell'obbiettivo - poiché non è detto che l'allenamento dell'addome debba essere prettamente estetico -, il monte complessivo di allenamento per l'addome dovrebbe seguire la programmazione globale della muscolazione. subordinando alle priorità della persona.

Infatti, esistono perfino culturisti di buon livello che non allenano particolarmente l'addome - o, quantomeno, non come altri distretti - perché, rispetto alla loro condizione di base, non si rivela strettamente necessario (l'addome è sufficientemente evidente).

Rimane il fatto che l'allenamento dell'addome dovrebbe essere altamente specifico, in base all'obbiettivo. Un culturista incentrerebbe l'allenamento sui retti e sugli obliqui esterni, perché esteticamente più importanti, applicando stimoli anaerobici alattacidi e lattacidi (forza e forza resistente di breve durata), per favorirne l'ipertrofia. Un pugile, invece, allenerebbe i suoi addominali con stimoli misti, sia aerobici che anaerobici lattacidi (resistenza alla velocità e resistenza mista aerobica-anaerobica).

Concentriamoci ora sull'allenamento puramente estetico, e cerchiamo di chiarire alcuni punti essenziali.

Gli addominali si allenano a cedimento o a buffer?

È possibile allenarsi sia a buffer, sia a cedimento, a patto che quest'ultimo non sia perpetuato e/o caratterizzato da junk volume, e che il buffer raggiunga comunque un carico allenante sufficiente; l'ideale sarebbe ciclizzarli.

Per far crescere gli addominali bisogna raggiungere alte intensità sul massimale?

L'intensità deve sempre tendere verso alti livelli di contrazione; per i grossi muscoli, si consiglia di lavorare intorno all'85%.

Per gli addominali, tuttavia, non è in realtà così semplice; a questo scopo, possono risultare molto utili gli esercizi a sovraccarico come quelli ai cavi, o con dischi sulla schiena o al petto.

Il tempo di recupero tra le serie degli addominali deve essere alto o basso?

I recuperi tra le set sono un fattore molto soggettivo. Tuttavia, volendo dare la priorità alla forza (ad es. con l'uso di zavorre e sovraccarichi), andrebbero gestiti tra i 90'' e i 150''. Chi sente di "essere pronto" in soli 30-45'', non si sta allenando a fasce d'intensità elevata.

Tuttavia, i muscoli addominali hanno un buon potenziale di rigenerazione, quindi raramente si oltrepassano i 2'.