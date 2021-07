PullOver: A Cosa Serve e Come si Esegue

In questo articolo parleremo dell'esercizio chiamato pullover (pull-over o pull over).

Viene solitamente classificato come esercizio monoarticolare e complementare , poiché coinvolgete soprattutto l' articolazione della spalla ( gleno-omerale ) – anche se, come vedremo, richiede comunque la stabilizzazione isometrica del gomito .

Riducendo massivamente il lavoro sulle braccia – che, per un'eccessiva sollecitazione negli esercizi multiarticolari , tendono ad esaurirsi precocemente – il pullover può essere utilizzato sia nel pre-affaticamento di allenamenti ad alta intensità e basso volume, sia come riempitivo negli allenamenti a maggior volume e densità (nel caso si lavori a cedimento).

La funzione del pullover rimane alquanto controversa tra chi lo suggerisce soprattutto nella routine per i dorsali ( gran dorsale e grande rotondo ), per i fasci sterno -costali del gran pettorale e chi invece lo consiglia per il grande dentato anteriore .

Controversie

Problematiche legate all’esecuzione del pullover

Il pullover non è esente da rischi e problematiche di vario genere.

Si tratta di un esercizio che richiede particolare attenzione nell'esecuzione, a causa dell'importante stress articolare dovuto alle sollecitazioni sulla gleno-omerale, ed anche per colpa del possibile compenso posturale (schiena) che una scarsa mobilità della spalla stessa può richiedere.

Cerchiamo quindi di capire quando questo movimento può essere praticato in sicurezza e quando invece andrebbe evitato.

Il pullover risulta controindicato in tutte le condizioni patologiche della spalla (o border-line) nelle quali tale movimento generi o aggravi dolore, sia durante l'esecuzione che nel cronico e a freddo.

Un'altra condizione discriminante interessa la presenza di ernia iatale clinicamente rilevante, come ad esempio quando responsabile di consistente reflusso gastroesofageo, che ricordiamo essere la causa primaria di (GERD). In caso di dubbia pertinenza, è una buona regola modulare l'espirazione in fase eccentrica evitando la Valsalva. Ricordiamo che è sempre doveroso attenersi alle indicazioni del medico curante.

Tornando alla spalla, per comprendere se il soggetto abbia o meno tutte le carte in regola per eseguire il pullover, bisogna anzitutto valutare il grado di mobilità. In tal caso, valgono tutte le raccomandazioni citate nell'articolo specifico per le trazioni alla lat-machine, esercizi con i quali il pullover condivide gran parte del reclutamento muscolare – con eccezione dei flessori dell'avambraccio

Per approfondire:

L'addome compie una massiccia componente stabilizzante isometrica, resistendo alla trazione eccentrica dovuta allo spostamento del baricentro. I flessori dell'anca invece, tentano di chiudere la catena cinetica sul piano d'appoggio.

Attenzione! È sconsigliabile "bloccare il corpo" alla panca. Questo non permetterebbe ai flessori dell'anca di lavorare come si deve.

Ciò che merita particolare attenzione è la possibile presenza di retrazioni a carico degli estensori della spalla o soprattutto a carico degli intrarotatori del braccio che, durante l'esecuzione del pullover, creano una curva di compenso lungo tutta la colonna e fino al tratto lombare.

Per i soggetti che lamentano dolori in quest'ultima sede, è consigliabile eseguire il pullover con cosce e ginocchia flesse, riducendo la curvatura di questo tratto del rachide.

Da ricordare inoltre che, in tutti i soggetti che hanno atteggiamento in cifosi dorsale, quando la persona assume una posizione seduta (se si tratta di una macchina) o con le ginocchia sulla panca, si verificherà un annullamento della curva lombare che nasconderà il suo compenso, trazionando ancora di più la catena posteriore e creando una maggiore limitazione del movimento, che comunque sarà portato a termine ma solo grazie a tale compenso che coinvolgerà l'intera colonna.

In simili condizioni è opportuno abbreviando il movimento nella fase eccentrica, facendo scendere lentamente il peso all'indietro e limitando la massima escursione laddove inizia ad accentuarsi la lordosi.

Ancora una volta la scelta più saggia sarebbe quella di conquistare la giusta flessibilità prima della pratica di questo esercizio. Bisognerà pertanto prestare attenzione all'allungamento dei muscoli estensori della spalla come il gran dorsale, il deltoide posteriore, il tricipite, nonché i muscoli addominali che vengono sottoposti a forte allungamento.

Andrebbe migliorata anche l'elasticità dei muscoli intra-rotatori dell'omero, quindi oltre al gran dorsale, anche il gran pettorale, il grande rotondo e il sottoscapolare (forse il più importante in questo gruppo); se non adeguatamente flessibili, questi comprometteranno la rotazione laterale del braccio.

L'uso del bilanciere o del manubrio nella pratica del pullover non dovrebbe essere casuale. È infatti determinante considerare la capacità di tenere o meno le braccia vicine tra loro senza creare tensioni altrove.