Parallelamente, sembra che la sintesi proteica non dipenda strettamente, oppure in maniera esclusiva, dall'azione insulinica, e che possa avvenire anche per vie differenti – ovviamente, questo ragionamento non tiene conto dell'entità di questo processo. Alcuni studi dimostrano che integrando BCAA nel post allenamento sia possibile stimolare la sintesi proteica, senza però tamponare la proteolisi. Un effetto incompleto.

Come detto sopra, l'insulina non viene stimolata solo dal glucosio, ma anche dagli amminoacidi. Se presi singolarmente, alcuni di questi possono risultare anche fortemente insulino-stimolanti, mentre altri no. Questo significa che la capacità insulino-stimolante delle proteine alimentari dipende dalla loro composizione. Ad esempio, i peptidi dei latticini hanno alto indice glicemico, mentre, ad esempio, quelle della carne meno. Assumendo queste ultime dopo l'allenamento si potrebbe quindi godere di un triplice effetto:

Di proteo sintesi grazie alla disponibilità di BCAA Anti catabolico Di mantenimento dell'attività lipolitica per moderazione dell'insulina.

Sulla base di questo ragionamento, si potrebbe dedurre che la strategia vincente consista nell'aumentare le proteine nella dieta mantenendo una frazione glicidica sufficiente solo per supportare l'allenamento. Non farebbe una piega, se non per il fatto che nell'organismo esistono numerosi tessuti glucosio-dipendenti. Quindi, la frazione di carboidrati non può essere così ridotta come si vorrebbe. Inoltre, l'organismo viene obbligato a produrseli partendo dagli amminoacidi, che ovviamente dovranno aumentare di quantità incrementando inesorabilmente l'insulinemia, facendo comunque "più fatica" per ottenere pochi glucidi che si potrebbero comodamente introdurre con i cibi. Non dimentichiamo poi che il glucosio è necessario al mantenimento di certe funzioni endocrine, tra le quali niente popò di meno che quella tiroidea; il T3 prodotto dalla tiroide è il mediatore ormonale che regola la velocità del metabolismo cellulare di ogni tessuto corporeo. Sarebbe quindi stupido ridurre troppo i glucidi avendo ripercussioni negative sul metabolismo basale.

Per di più, da sempre la comunità scientifica è scettica sull'aumento eccessivo delle proteine nella dieta. Il timore è che queste possano affaticare reni e fegato, predisponendo a disagi anche gravi. In realtà, non è "proprio" così. Nonostante le raccomandazioni degli enti di ricerca – che ovviamente devono rispettare dei margini di sicurezza – i casi di patologie nefrologiche ed epatiche riconducibili all'eccesso proteico nelle persone sane sono quasi inesistenti.

Nessuno studio riporta variazioni significative dei parametri di malattia con dosi proteiche che raggiungono i 3,2 g x kg di peso normale; è invece indubbio che possano aumentare le scorie azotate e, nel lungo termine, non è possibile stabilire come queste possano incidere sullo stato di salute.

Altri studi che prendono in esame atleti di potenza hanno evidenziato che, per ottenere un bilancio azotato positivo (quindi per aumentare le scorie azotate), il campione ha avuto bisogno di almeno 2,2 g di proteine per kg di peso. Tale fabbisogno è aumentato a 3,2 / 4 g per kg di peso negli atleti impegnati sia in allenamenti di potenza che in allenamenti aerobici.

Ad ogni modo, i singoli studi sono facilmente contestabili; questi numeri andrebbero quindi semplicemente presi come una traccia o un'idea per perfezionare la dieta mirata alla bodyrecomposition.