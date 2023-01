Proteine: a cosa servono per chi si allena e come assumerle

Le proteine non possono mancare nell'alimentazione di chi si allena spesso e con costanza e gli sportivi, anche quelli amatoriali, lo sanno bene. Fondamentali per chiunque perché parte integrante della piramide della dieta mediterranea e reputate insostituibili da tutti i nutrizionisti, per chi compie sforzi come quelli necessari per portare a termine un allenamento, lo sono ancora di più. Se palestra e proteine sono dunque un binomio inscindibile, è bene sapere perché siamo così importanti e in che modo e quando consumarle. Esistono infatti regole fondamentali da seguire per quanto riguarda tempistiche e quantità, ed errori che sarebbe meglio non commettere.

Importanza delle proteine per chi fa sport Il ruolo principale delle proteine in relazione all'allenamento è quello di aiutare e ampliare lo sviluppo muscolare, soprattutto attraverso un processo chiamato sintesi proteica. Inoltre, durante la sessione fitness il corpo ha bisogno di molta energia e le proteine muscolari possono essere sintetizzate per ottenerla. Il fabbisogno cambia a seconda dell'intensità dell'allenamento e deve essere adeguato di conseguenza.

Quante proteine assumere In linea generica una persona di altezza e peso nella media che conduca una vita standard dovrebbe assumere circa 0.9 grammi di proteine per chilo corporeo, ma a chi pratica attività fisica regolare è consigliato aumentare le dosi fino ad almeno 1.6 grammi o anche 2.5 o 3 se l'allenamento è particolarmente intenso. Oltre alle quantità, anche i tempi sono da tenere in considerazione e per questo è importante frazionare l'assunzione di proteine in ogni pasto e spuntino della giornata e a seconda del timing dell'allenamento. Per ottenere il massimo dalla sintesi proteica, un adulto deve assumere circa 90 g di proteine al giorno.

Quando assumere le proteine Quando si è a digiuno da diverse ore si avvia la demolizione, e quindi la riduzione, delle proteine; mentre succede il contrario quando in un pasto viene aggiunto questo elemento. Ecco perché è fondamentale assumere proteine agli orari giusti se si vogliono ottimizzare i risultati sportivi. In linea di massima l'ideale è un'assunzione di proteine omogenea, suddivisa in 5 o 6 pasti giornalieri tra primari e spuntini. Così facendo è possibile fare in modo che i muscoli dispongano costantemente di una quantità sufficiente. Le proteine possono essere assunte sia prima sia dopo l'allenamento, in base alle necessità specifiche. Se lo si fa prima è bene fare attenzione a che non sia imminente il momento dell'allenamento, così da non appesantirsi eccessivamente. In caso contrario la digestione sarebbe compromessa o anche solo più difficoltosa e la performance inferiore. Importante, ad esempio, includerle nella propria colazione, dopo il digiuno prolungato della notte. Se le proteine sono assunte dopo il workout è consigliabile aspettare non oltre i 45 minuti. In questo modo si facilita il meccanismo noto come sintesi proteica, essenziale per la costrizione della massa muscolare. Questa si verifica nel corso dei due giorni successivi all'allenamento ma non in modo costante. È infatti al massimo nei primi 40 minuti che seguono la seduta, rimane alta nelle 3 ore successive, si dimezza dopo 24 e si riduce a un terzo dopo 48 ore. Tenendo conto di queste tempistiche è fondamentale dopo il workout assumere il prima possibile una quantità di proteine idonea a soddisfare la richiesta dei muscoli. Non farlo significa infatti disperdere l'efficacia dell'allenamento. Un frullato proteico è la soluzione più semplice e funzionale post-workout per attivare la sintesi proteica e aiutare lo sviluppo muscolare.

Come la betaina aiuta la sintesi proteica La betaina è una sostanza naturale che svolge un importante ruolo nel contrasto alle malattie cardiovascolari ma è molto utile anche per supportare lo sviluppo muscolare, purché abbinata alla quantità opportuna di proteine in polvere e se si sfrutta il timing di assunzione. Per questo andrebbe sempre inserita nell'alimentazione di uno sportivo. Contenuta principalmente nella barbabietola da zucchero e negli spinaci, in quinoa, broccoli e avena, agisce tramite il suo meccanismo d'azione citoprotettivo che difende il volume intracellulare proteggendolo dalla possibile perdita delle molecole di creatina. L'assunzione di betaina serve anche a ridurre la disidratazione in caso di sedute di allenamento prolungate o condotte in ambiente caldo e chiuso, ancor meglio se in combinazione con i sali minerali.