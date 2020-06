Body Fitness e Capacità Atletica

I problemi non vengono però risolti del tutto con una semplice pianificazione di base . Per la preparazione ad una gara di body fitness bisogna concentrarci non solo sulla fisicità, ma anche sulla capacità atletica:

Quello, ad esempio, che più intimoriva nella previsione di una gara di body building era la sensazione di non fare in tempo a definirsi e rientrare nel peso. Ciò portava naturalmente a diete eccessivamente restrittive che, in pochi giorni, compromettevano gran parte del lavoro costruito in alcuni mesi .

Per preparazione alla gara s'intende una pianificazione globale , impostata per macro- , meso- e microcicli . I macrocicli e mesocicli vengono impostati " a tavolino " sin dall'inizio , mentre i microcicli vengono ordinariamente programmati di volta in volta , per assorbire col minor impatto gli eventuali ritardi o imprevisti .

Esempio

Faremo ora un esempio di preparazione ad una gara di body fitness. Quella che seguirà è una pianificazione in microciclo nel periodo "off season":

Lunedi: mattina addominali e bicipiti, pomeriggio petto spalle ed un richiamo di tricipiti

Martedì: stretching e prove funzionali

Mercoledì: mattina addominali e polpacci, pomeriggio quadricipiti e femorali

Giovedì: stretching e prove funzionali

Venerdì: mattina addominali tricipiti, pomeriggio dorsali, deltoidi posteriori, e richiamo dei bicipiti

Sabato: stretching e prove funzionali

Domenica: Riposo

Costruzione del corpo

L'allenamento isotonico in questo periodo deve essere breve ed intenso permettendo quindi di mantenere un certo grado ipertrofico, senza limitare la preparazione atletica, aspetto ugualmente importante.

Tre volte alla settimana si possono eseguire sedute di circa 50 / 60 minuti di allenamento isotonico divise quotidianamente in due parti, per essere sicuro di intensificare l'allenamento.

Per i gruppi muscolari grandi circa 9 serie (set) suddivise in un primo esercizio multi-articolare e di altri complementari (1+2 esercizi). Per i gruppi muscolari piccoli svolgo da 6 a 7 set (2-3 esercizi), facendo dei richiami durante il microciclo settimanale.

Il primo esercizio multi-articolare è sempre abbastanza pesante, infatti mantengo le ripetizioni (rep) tra le 6 e le 8. Gli esercizi a seguire tra le 8 e le 12 rep.

Preparazione atletica

La parte più interessante di cui voglio parlare è la preparazione atletica utile a compiere una routine dinamica e funzionale, rispettando precisi parametri di esecuzione:

Squadra a terra: in tutte le sue varianti;

Push-up: a due braccia a un braccio con o senza gamba sollevata ecc;

Caduta con atterraggio sulle braccia con o senza girata;

Salto, ad esempio in squadra, toccando le punte dei piedi ecc.

Elemento fondamentale per eccellenza è lo stretching, per guadagnare mobilità e scioltezza. Gli obiettivi dello stretching sono il miglioramento della mobilità, in parte della coordinazione motoria e del livello di prestazione atletica assoluta.

Esiste un rapporto fra mobilità e stabilità: questo significa che lo stretching deve migliorare la mobilità, ma anche rispettare i limiti di stabilità passiva delle articolazioni e dei legamenti.

Forza, flessibilità e resistenza devono essere in equilibrio. Un muscolo allenato soltanto per la forza tende a ridursi in mobilità.

Gli esercizi per l'allenamento della forza di un gruppo muscolare dovrebbero essere sempre seguiti, con la giusta separazione temporale, da esercizi di allungamento per lo stesso gruppo muscolare. Quindi, sia gli esercizi di flessibilità, sia di elasticità, vengono utilizzati per migliorare l'agilità complessiva del corpo.

Vediamo allora qualche esempio pratico che possa servire a capire meglio di cosa sto parlando. L'atleta, una volta ricevute le istruzioni da un istruttore competente, può effettuare da sé queste sedute di allenamento tre volte alla settimana:

Stretching, inteso come sessione di attività fisica autonoma che deve essere preceduto da alcune fasi di riscaldamento generale, ad esempio una corsetta di almeno 10/15 minuti, velocità 6/8 km/h. Una serie di esercizi isometrici che rinforzeranno la muscolatura alternati ad esercizi di stretching

Squadra a terra

Indispensabile per la precisa esecuzione è l'individuazione del baricentro (punto di perfetto equilibrio del corpo). I punti di forza di questo esercizio sono la funzione e la posizione muscolare. Il muscolo fondamentale è l'ileopsoas che con la sua contrazione permette di assumere e mantenere la posizione di squadra. Inoltre i muscoli antagonisti sono così stirati che tendono ad estendere le gambe con molta forza, di conseguenza la colonna vertebrale subirà un'inclinazione in avanti, sottoponendo i dischi intervertebrali ad una notevole tensione. Per colmare questo stress occorre mettersi supini, appoggiando le gambe per esempio su una panca, in modo che l'ileopsoas non eserciti una trazione sulla colonna.

Stando proni, si esercita un sollevamento ed un abbassamento del corpo sugli arti superiori, mantenendo le mani ben separate. Con questo esercizio vengono allenati: il gran pettorale, il tricipite brachiale, il deltoide anteriore e il dentato anteriore. Il dentato anteriore svolge un ruolo molto importante nella stabilizzazione delle spalle; inoltre impedisce la spinta indietro della scapola quando si regge il corpo sugli arti superiori.

Eseguire dello stretching per i muscoli sollecitati è un ottimo metodo per completare tale esercizio. Per esempio: in piedi portare le braccia indietro distese ed afferrare col palmo della mano "qualcosa" all'altezza delle spalle e spingere avanti il corpo. Carponi, seduti sui talloni, estendere entrambe le braccia in avanti senza sollevare i glutei dai talloni.

Salto

Una buona mobilità dell'anca è di grande importanza per tutti gli atleti. È quindi indispensabile allenare gli adduttori in quanto sono muscoli che limitano la mobilità dell'anca inserendosi prossimalmente sul pube e distalmente sul femore. È inoltre necessario potenziare il vasto mediale, un muscolo estremamente importante per la stabilità del ginocchio che, durante l'atterraggio del salto, viene estremamente sollecitato.

Fondamentali per completare l'esecuzione del salto sono esercizi di stretching per il retto femorale (ad esempio afferrando un piede con le mani e flettere il ginocchio il più possibile, tentando di mantenere l'anca la diritta) e per i muscoli flessori del ginocchio (ad esempio il bicipite femorale, portando da sdraiati supini un arto inferiore teso verso il torace aiutandovi con le mani oppure con l'utilizzo di un asciugamano se non si arriva alle punte dei piedi).