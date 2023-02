Power Walking: cos’è e come praticarlo

La camminata è un'attività sportiva leggera ma che apporta all'organismo diversi benefici. In qualunque modo la si compia, purché con costanza, può generare effetti positivi ma esiste una tecnica particolarmente efficace seppur ancora poco nota per intensificarne gli effetti: il power walking.

Cos’è il power walking Il power walking è un tipo di camminata che enfatizza la velocità e sfrutta i movimenti coordinati delle braccia per aumentare i benefici per corpo e mente e migliorare in particolar modo la salute cardiovascolare, quella delle articolazioni e il benessere emotivo.

Come si esegue Posizionarsi in piedi e tenere lo sguardo in avanti, le spalle tirate indietro e la testa dritta.

Tirare l'ombelico verso la colonna vertebrale per coinvolgere i muscoli centrali.

Se ci si ritrova sbilanciati in avanti, correggere la posizione del corpo.

Se ci si rende conto che si sta trattenendo la tensione nelle spalle e nel collo, rilassarsi.

Piegare le braccia ad angolo di circa 90 gradi.

Iniziare a camminare muovendo gli arti in alto e indietro in modo che il braccio e la gamba opposti avanzino contemporaneamente. Se il piede destro sta facendo un passo in avanti, anche il braccio sinistro dovrebbe essere proteso in avanti.

Ad ogni passo, atterrare sul tallone e fare rotolare il piede in avanti verso la punta.

Concentrarsi sul muovere i fianchi in avanti piuttosto che da un lato all'altro. Avere una tecnica corretta è essenziale se si desidera massimizzare i benefici del power walking e prevenire gli infortuni. Per questo è necessario assicurarsi di avere una buona postura, che aiuta a mantenere costante la velocità e protegge dagli infortuni. L'aggiunta del movimento delle braccia aiuta invece a camminare più velocemente, anche se non è necessario spingere in modo eccessivo per ottenere risultati. Al contrario, movimenti esagerati potrebbero produrre l'effetto contrario e rallentare la camminata, aumentando la possibilità di farsi male.

Importante anche concentrarsi sul controllo del raggio di movimento e assicurarsi che la mano non salga più in alto della clavicola e non attraversi il centro del tuo corpo. Fare passi corti e cercare di tenere un ritmo sostenuto è molto meglio che allungare la falcata e a dirlo sono diversi studi che hanno dimostrato che fare più passi al minuto può avere un impatto positivo sul livello di insulina, sull'indice di massa corporea e sulla riduzione della circonferenza della vita. Se si è alle prime armi con l'allenamento, tuttavia, è sempre bene consultarsi prima con il proprio medico per capire quale sia il ritmo di partenza più adatto senza correre rischi.

Benefici del power walking Decidere di iniziare a fare power walking è un'ottima idea visto che si tratta di una disciplina semplice da compiere, che si può fare ovunque e che non necessita di attrezzature particolari o spese per poter essere svolta. Inoltre, i vantaggi che porta all'organismo sono notevoli. Da tempo si sa che una camminata veloce fatta con costanza può aiutare a perdere peso e a diminuire in particolare il grasso localizzato sulla pancia. Questi vantaggi appartengono anche al power walking, che però ridurrebbe anche il rischio di ipertensione, colesterolo alto e diabete. Questa disciplina fa anche bene alle ossa. Uno studio recente ha rilevato che un'ora al giorno di esercizio di intensità moderata come il power walking previene la disabilità nelle persone che hanno le prime avvisaglie di problemi articolari agli arti inferiori. Un altro del 2002 ha anche scoperto che camminare quattro ore alla settimana ridurrebbe il rischio di frattura dell'anca del 41% tra le donne in perimenopausa. Ma non è solo il corpo a ricevere benefici dal power walking. La camminata veloce, infatti, ha effetti potenti sul funzionamento mentale, sulle capacità decisionali e sulla memoria, soprattutto in persone in età avanzata. Sembrerebbe, inoltre, che muoversi a ritmo sostenuto come il power walking intima migliori l'ansia, la depressione e l'autostima.