Power walking: cos’è e come si pratica la camminata intensificata

Un modo per aumentare la difficoltà è quello di abbracciare la variante denominata power walking, una tipologia che non richiede semplicemente di camminare e che proprio per questo è in grado di generare benefici extra per il corpo e la mente.

Nonostante sia spesso sottovalutata, la camminata è un toccasana per la salute . Esattamente come la corsa , il nuoto, la bicicletta e molte altre discipline, rientra nella categoria delle attività cardio e apporta numerosi benefici.

Nemmeno la posizione della schiena può essere dimenticata perché questa parte del corpo gioca un ruolo determinante per la buona riuscita del power walking. Prima di partire e durante tutto il tempo dell'esecuzione, quindi, è importante assicurarsi che sia ben dritta, rilassata e non tesa, onde evitare di diminuire i benefici della disciplina e incappare in strappi muscolari o infortuni.

Nello specifico, per praticare il power walking si deve mantenere un ritmo abbastanza veloce e non casuale, compreso tra i 7 e i 9 km orari , a seconda del proprio livello di allenamento.

Benefici del power walking

A differenza della camminata classica o di altre varianti, le potenzialità del power walking si esprimono al meglio praticandolo su terreni morbidi ed elastici, come ad esempio sabbia o sterrato, che proprio per le loro caratteristiche consentono ai piedi di ammortizzare meglio i colpi con il suolo in fase di atterraggio.

Se svolta con costanza e in modo corretto, questa disciplina è un'ottima opzione da scegliere in caso ci si voglia impegnare in un'attività che faccia lavorare il corpo in modo completo. Rientrando nella categoria cardio, infatti, per prima cosa aumenta la frequenza cardiaca e migliora il funzionamento dell'apparato circolatorio e respiratorio. Senza contare che consente di bruciare un grande numero di calorie, molto di più rispetto a una camminata normale, e di conseguenza risulta particolarmente indicata per le persone che sono impegnate in un percorso finalizzato alla perdita di peso.

I benefici del power walking però non si limitano a questo. I movimenti che lo caratterizzano, infatti, coinvolgono buona parte dei muscoli del corpo, rafforzando e tonificando in particolare quelli di gambe, polpacci, glutei, addome, spalle e braccia.

Inoltre, questa camminata migliora l'elasticità e la resistenza dei muscoli stessi e delle articolazioni.

Praticare sport, infine, genera il rilascio delle endorfine, gli ormoni della felicità, e proprio per questo tra gli effetti positivi del power walking ci sono anche il miglioramento dell'umore, accompagnato all'infusione di un senso di rilassatezza e dalla sensazione di distaccarsi, se pur momentaneamente, dallo stress e dalle preoccupazioni della vita quotidiana.

Nonostante si tratti di una disciplina la cui esecuzione è possibile anche indoor su un tapis roulant, per beneficiare degli effetti di un terreno non troppo rigido e omogeneo è preferibile svolgerla all'aria aperta possibilmente lontano dai contesti urbani, anche per fare propri benefici extra legati all'attività fisica outdoor come esposizione al sole e conseguente stimolazione della produzione di vitamina D, maggior ossigenazione dei tessuti e rilassamento dato dalla pratica sportiva immersi nella natura.