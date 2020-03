Power Rack: Cos'è e A Cosa Serve

Cos’è

Il power rack (anche detto castello squat) è un attrezzo inventato negli anni '40 esteticamente molto simile ad una "impalcatura parallelepipeda"; per la verità ne esistono molti tipi, anche più semplici, ma in questo articolo tratteremo il modello più "tradizionale".

Shutterstock

Di forma parallelepipeda, il power rack è dotato supporti regolabili per l'alloggio del bilanciere, di barre di sicurezza, e di accessori come ad esempio le impugnature per le trazioni verticali (pull-up).

Può essere considerato il miglior alleato del sollevatore di pesi – ma anche del body builder – poiché garantisce sicurezza e praticità soprattutto nell'esecuzione degli esercizi fondamentali per definizione: squat (accosciata), bench press in panca piana con bilanciere, pull-up (o trazioni alla sbarra). Nota: se ben regolato, il power rack consente di eseguire il deadlift (stacco da terra) in escursione parziale, talvolta consigliato per soggetti con leve molto lunghe o con complicazioni del rachide o delle ginocchia o del bacino. Lo stesso concetto è applicabile sul good-morning, sullo stacco alla rumena e sugli affondi posteriori.

Sia chiaro, il power rack non può sostituire lo spotter "in carne e ossa", soprattutto nell'esecuzione di massimali o serie a cedimento con alti carichi; tuttavia, ci alleggerisce da tale necessità in tutte le altre circostanze, e può supportare il lavoro del nostro compagno di allenamento in caso di necessità – difficilmente lo spotter, posizionato dietro chi "squatta", sarebbe in grado di gestire "con le braccia" un bilanciere stra-carico in caso di bisogno.

Il power rack è una macchina talmente banale da sembrare, ovviamente per chi non ha esperienza su campo, quasi inutile; infatti, difficilmente compare nella maggior parte delle palestre commerciali (stile anni 1985-2005). Ma chi non l'ha mai provato, oppure non ha mai avuto l'esigenza di utilizzarlo, probabilmente non si è mai allenato seriamente (resistance training con i pesi).