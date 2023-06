Power bag o Sand bag: quale comprare?

Power bag o Sand bag: cos'è

La power bag o sand bag è un tipo di attrezzo utilizzato per l'allenamento funzionale e il sollevamento pesi. È una borsa robusta, realizzata in materiali differenti e riempita con sacchetti di sabbia (o altri materiali) per fornire un peso che varia in base all'intensità dell'allenamento che si vuole eseguire. E' un attrezzo progettato per essere afferrato, sollevato, lanciato e spostato in modo da sviluppare la forza, la resistenza e la coordinazione.

Oltre ad apportare numerosi benefici al corpo, la power bag è una sacca molto apprezzata perché, soprattutto se non ci si allena in palestra, è un valido attrezzo che non ingombra e non è molto costoso, una valida alternativa a manubri e bilancieri, durante l'allenamento a casa.

E' una sacca progettata per essere versatile e facilmente maneggiabile. È solitamente realizzata con materiali resistenti, come il nylon, ed è dotata di maniglie per un migliore grip e per eseguire una varietà di esercizi funzionali, inoltre mantiene la sua forma durante l'uso, fornendo una maggiore precisione e controllo durante gli esercizi.

Un particolare tipo di sand bag è la bulgarian bag o sacca bulgara, ideata da Ivan Ivanov, un ex atleta olímpionico bulgaro di lotta grecoromana. E' realizzata anch'essa con lo stesso concetto di sabbia all'interno ma ha una forma di mezza luna. Molti atleti la usano per la corsa zavorrata, portandola in spalla.

E poi ci sono delle sacche di allenamento che all'interno contengono acqua. Si tratta delle water bag o acqua bag. Il peso della sacca d'acqua può essere regolato in base alle esigenze personali.