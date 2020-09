In realtà però, questo termine esprime un concetto fisico abbastanza rigoroso e inalienabile, che vale anche per la valutazione della macchina uomo – con tutte le variabili del caso, riferite soprattutto ai metabolismi energetici .

L' unità di misura del lavoro è il Nm e quella del tempo è il secondo ('); ne deriva che la potenza si misura in Nm/s o con una misura universalmente nota come Watt ( W ).

Per tornare ad un concetto più vicino alle scienze motorie , volendo sostenere un peso di 5 kg sulla mano , opponendomi ad una resistenza di 50 N , dovrò contrarre la muscolatura del braccio (soprattutto il bicipite brachiale ) con una forza tale che permetta al mio avambraccio di restare immobile all' angolazione stabilita . Qui entra qui in gioco il principio delle leve e del " momento di forza ", che però non analizzeremo in questa sede.

Se ad esempio un oggetto ha una massa di 5 chilogrammi ( kg ) – questa unità di misura non riguarda il peso , come quasi tutti credono – la sua forza equivarrà pressappoco a 50 N .

Applicazione nello Sport

Dalla formula P = F x V si può dedurre quali siano le caratteristiche atletiche da allenare per migliorare le prestazioni sportive. Infatti, per aumentare la potenza possiamo agire sia sulla forza che sulla velocità.

Mettendo in relazione forza e velocità si può anche valutare l'orientamento dell'espressione di potenza verso una o l'altra componente.

Forza speciale

Ogni sport richiede un suo tipo di forza definito in genere "forza speciale" o "specifica"; ogni atleta dovrà quindi cercare di raggiungere il proprio livello ottimale di forza specifica per la disciplina in questione.

Questo concetto è espresso graficamente secondo la curva di Hill che rappresenta "l'equazione fondamentale della dinamica muscolare" (Hill, 1938). In poche parole, essa evidenzia il rapporto inverso tra forza e velocità.

Prendiamo come esempio l'indoor cycling, con particolare riferimento allo spinning. Il tipo di forza richiesta da questa disciplina è di due tipi:

Aerobica lineare ;

; Anaerobica lineare.

I meccanismi energetici principalmente coinvolti sono:

Ossidativo – aerobico con substrato misto di glucosio (dal glicogeno ) e una piccola parte di acidi grassi – e glicolitici ;

– con substrato di (dal ) e una parte di – e ; Anaerobico lattacido con substrato di glucosio (dal glicogeno).

È invece escluso il metabolismo del fosfageno, utilizzato esclusivamente per gesti rapidi ed esplosivi della durata massima di 6/8'' (raramente oltre i 10'').

Partiamo dal presupposto che l'espressione sia della forza che della rapidità nel movimento di pedalata è estremamente particolare. Il gesto non è naturale per la muscolatura degli arti inferiori – come invece sarebbe la corsa – ragione per la quale, nel rispetto della specificità, gran parte del lavoro (ma non tutto) andrà svolto in sella.

Per di più, in questo caso, sia gli allenamenti di forza che quelli di rapidità dovranno tener conto degli impegni metabolici di cui sopra. Inutile quindi allenare, per esempio, la forza massimale per gran parte dell'anno. Essa sfrutta la produzione energetica fosfagena e non avrebbe applicazioni nella prestazione del cycling, oltre a dover essere stimolata con movimenti diversi dalla pedalata in spin bike.

La velocità invece, sarà stimolata con maggior cura; tuttavia, esiste una componente di resistenza alla stessa molto importante, ragione per la quale si lavorerà prevalentemente sulle andature e sulle variazioni di ritmo, piuttosto che sulla velocità massimale.