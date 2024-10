Posso fare squat e stacco con una gamba più corta?

Fino al 70% della popolazione ha una discrepanza nella lunghezza delle gambe. Nella maggior parte dei casi la differenza non è significativa e, poiché non influisce realmente sulla funzionalità della vita quotidiana, quasi nessuno ne è consapevole. Quando ci si allena con un bilanciere sulle spalle, tuttavia, una differenza nella lunghezza delle gambe può causare problemi. Ciò dipenderà, ovviamente, dall'entità della dismetria: un delta significativo, di circa 10 mm o più, oltre ad essere evidente, richiederà alcuni accorgimenti. Inoltre, alcune persone sono più sensibili di altre e potrebbero manifestare sintomi anche con una con una eterometria inferiore. In questo articolo, ti mostreremo come capire se hai una gamba più corta dell'altra, perché è importante, e cosa fare al riguardo. Shutterstock

Che cosa è la dismetria degli arti inferiori (LLD)? Esiste una differenza significativa tra discrepanza di lunghezza delle gambe (LLD) "funzionale" e "strutturale". La LLD funzionale è un problema muscoloscheletrico, che fa sembrare che una gamba sia più corta, anche se, in realtà, non lo è. Le cause sono molteplici: problemi ai tessuti molli e/o condizioni dei piedi come archi plantari collassati.

La LLD strutturale è dovuta all'anatomia ossea, dove quelle di una gamba sono più corte delle altre. Può verificarsi dalla nascita o da lesioni pregresse. Facciamo questa distinzione perché la LLD funzionale e quella strutturale andrebbero trattate in modo diverso. Sfortunatamente, alcune diagnosi iniziali sono errate; nei casi in cui si dichiara una LDD funzionale, mentre, in realtà, si tratta di un problema strutturale, gli esercizi terapeutici non risolveranno il problema.

Come influisce durante lo squat e lo stacco? La LDD provoca un disallineamento del bacino, che ha come conseguenza uno sbilancio nel carico dei dischi intervertebrali

(asimmetria laterale). Questa asimmetria di carico può causare problemi e, quando ciò accade, si manifesta come dolore lombare, dolore all'anca o, talvolta, dolore al ginocchio. Quindi, la priorità è ripristinare il livello del bacino, rendendo le gambe della stessa lunghezza.

Può essere riconosciuto da un occhio esperto? Senza esami? A seconda del grado di discrepanza e dell'esperienza dell'allenatore, è possibile riconoscerla senza esami. Una differenza nell'altezza dell'anca, del ginocchio o dell'angolo articolare posso suggerire un LLD. Tuttavia, la conferma diagnostica dei casi non troppo gravi può essere ottenuta solo con l'immaginografia.

Come faccio a sapere se ho una gamba più corta dell'altra? Per prima cosa, l'osservatore potrebbe effettuare un test rudimentale ma efficace. Fase 1: preparazione Sdraiare il soggetto supino su un pavimento piastrellato. L'osservatore deve flettere ripetutamente i fianchi e le ginocchia, e ruotare le cosce del soggetto. In questo modo, riusciremo a rilassare e decontrarre blandamente i muscoli che potrebbero falsare l'osservazione. Fase 2: stendere le gambe Raddrizzare delicatamente le gambe, sempre in maniera passiva, per evitare nuovamente l'innesco di tensioni muscolari. Fase 3: raddrizzare il bacino Posizionare i pollici sulla cresta iliaca antero-superiore, ovvero la zona prominente sulla parte anteriore delle ossa dell'anca. Se non sono allineati, bisogna tirare le gambe finché il bacino non si allinea. Una volta allineato, qualsiasi differenza nella lunghezza delle gambe sotto i fianchi sarà visibile all'altezza delle ginocchia o delle caviglie. Fase 4: controllare le ginocchia Facciamo lo stesso lavoro sulle ginocchia, posizionando i pollici appena sopra le rotule. E' importante che questo gesto venga fatto percependo, a livello tattile, di essere "sullo stesso punto". La sola vista potrebbe ingannare. Con i fianchi livellati, se le rotule non sono allineate, significa che un femore è più corto sul lato della rotula "più alta". Fase 5: controllare le caviglie Se le rotule sono livellate, passiamo al malleolo mediale, ovvero il piccolo osso prominente all'interno della caviglia. Visivamente, controlleremo sia il livello delle caviglie, sia dei talloni. Se le ginocchia sono allineate, ma le caviglie no, allora la tibia del lato in cui il malleolo mediale è "più alto" è più corta - molto più comune rispetto al femore corto. Nota: seppur raramente, alcune dismetrie potrebbero parzialmente compensarsi - femore corto a destra e tibia corta a sinistra, ad esempio - generando, comunque, dei problemi.

Cosa fare se ho una gamba più corta dell'altra? Per correggere un LLD strutturale, è necessario compensare la differenza di lunghezza delle gambe aggiungendo un distanziale alla gamba più corta, pari alla lunghezza del delta tra le due misure. Una soluzione molto pratica è l'impiego di una tavoletta di legno dello spessore scelto, che possiamo portarci appresso in palestra, assieme al resto dell'attrezzatura consuetudinaria. Meglio evitare i tappetini di gomma, soprattutto nelle esecuzioni molto pesanti. Pare non sia da tutti consigliato l'impiego dei plantari. Aggiungere un inserto può far sì che i tuoi piedi si adattino in modo diverso, generando altri problemi. La soluzione migliore in caso di tibia corta, soprattutto usando una scarpa da sollevamento pesi adeguata, è aggiungere un distanziale all'interno della suola della scarpa. Il distanziale è un pezzo di gomma densa che regola uniformemente lo spessore dell'intera superficie. Attenzione però, non stiamo parlando di "sostituire la suola"; ma di inserire un distanziatore. Dove trovarlo? Dal calzolaio! Per capire quanto dovrà essere il distanziatore, è possibile fare affidamento al test che abbiamo suggerito sopra - senza necessariamente ricorrere all'immaginografia. Ovviamente, nonostante questo test abbia un discreto successo nell'identificare la LLD ai fini dell'allenamento, è quasi impossibile conoscere la differenza precisa tra i due arti. Una diagnosi formale, invece, ti permetterà di conoscere la differenza precisa. Tuttavia, se hai una discrepanza femorale, il distanziale livellerà il bacino ma pregiudicherà la regolarità delle ginocchia. Quindi, oltre al distanziale, è necessario anche assumere una posizione sfalsata: il piede della gamba con il femore più corto andrà posizionata leggermente dietro all'altro, ad una distanza pari alla discrepanza femorale.