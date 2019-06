Prasarita Padottanasana è una delle posizioni più intense e benefiche tra quelle in piedi: sviluppa i muscoli posteriori delle cosce e gli adduttori e aiuta a far fluire il sangue al busto e alla testa aumentando il potere digestivo e portando energia agli organi della testa. Questa posizione con le sue varianti è molto potente perchè migliora le funzioni di cuore , polmoni , stomaco e degli organi pelvici.

Il termine prasarita in sanscrito significa "allungato", pada "piede", ut "intenso" e tan "tendere". Il nome di quest'asana evoca quindi da subito un intenso allungamento eseguito dalle gambe che porta il busto a flettersi in avanti nella sua massima espansione.

Prasarita Padottanasana è un'asana completa perchè offre tanti benefici chi la pratica: unisce gli effetti positivi del piegamento in avanti, a quelli dell'inversione e alla forza delle asana in piedi.

Portati sul lato lungo del tappetino e apri i piedi paralleli tra loro larghi circa un metro, rivolgendo gli alluci verso l'interno. Le gambe si aprono in base alla tua flessibilità e alla tua altezza. Cerca di non sforzarti e inizia sempre in maniera progressiva.

Porta le mani ai fianchi, inspira e allunga la schiena lasciando scivolare verso il basso spalle e scapole. Poi inspira, ed espirando fletti il busto in avanti facendo partire il movimento dai fianchi e portando le mani a terra all'altezza dei piedi. Cerca di tenere la schiena dritta, senza forzarla. Mantieni le gambe tese e le piante dei piedi ben radicate a terra. Non importa quanto scendi a terra con il busto, l'importante è tenere le gambe ferme e la colonna dritta, in questo modo potrai ridurre lo sforzo ed evitare eventuali dolori alla zona lombare. Se riesci, piega i gomiti sempre più e scendi fino a far toccare la sommità della capo a terra, se puoi appoggiandola tra le mani. Qualunque sia la tua posizione finale, inspira e respira profondamente per almeno cinque volte mantenendo il giusto equilibrio tra sforzo e agio.

Poi premendo sulle piante dei piedi attiva addominali e quadricipiti, inspira, solleva leggermente il busto e vai ad afferrare gli alluci con indice e medio e pollice. Piega i gomiti verso l'esterno e flettiti di nuovo in avanti di nuovo cercando di portare la sommità del capo a terra. Utilizza le braccia per fare trazione e ottenere un maggiore allungamento della schiena. Se sei molto flessibile puoi afferrare l'esterno dei talloni. Rimani qui per altri cinque respiri. Poi inspirando sciogli le mani e portale dietro la schiena con le dita intrecciate. Inarca leggermente la schiena inspirando, ed espirando riestendi la colonna verso terra portando le braccia oltre la testa fino a cercare di portare anche le mani a terra. Rimani per cinque respiri, poi inspirando sciogli l'intreccio, riporta i palmi a terra, stendi le braccia, ed espirando riporta le mani ai fianchi, ti sollevi con il busto verso l'alto e porti le mani in preghiera davanti al petto.