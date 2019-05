La posizione della mezza luna in piedi rinforza e rende flessibile l'intera struttura scheletro-muscolare. Allunga collo, spalle, schiena e torace e migliora il senso di equilibrio. In questa asana attiviamo la pianta del piede davanti, il collo e le dita del piede dietro. Percepiamo l'apertura delle anche e l'allungamento dello psoas e la potente estensione laterale della schiena. È un'asana che carica il corpo e lo rende molto forte, donando una sensazione di benessere profondo.

Il significato

In sanscrito la parola ardha significa "metà" e chandra "luna", quindi possiamo tradurre questa asana come la "posizione della mezza luna".

Quando si pratica

Ardha Chandrasana è spesso presente nelle sequenze di Hatha Flow e di Vinyasa Flow, dopo un triangolo laterale per lavorare sul rafforzamento del "centro" e sull'equilibrio. Questa posizione migliora la flessibilità di collo, spalle e colonna vertebrale. Tonifica il sistema riproduttivo femminile, scioglie i muscoli della schiena e tonifica i nervi spinali. Rilassa il nervo sciatico e scioglie le articolazioni di gambe e anche. Allunga i muscoli addominali e stimola la circolazione sanguigna.

Ardha Chandrasana è una posizione intensa che deve essere praticata con prudenza da coloro che soffrono di emicrania e mal di testa, pressione arteriosa bassa. Nel caso di disturbi al collo, evita di girare la testa e dirigere lo sguardo verso l'alto. Continua a guardare in avanti e mantieni il collo in linea con la colonna.

Sequenza e ripetizioni

Apri la punta del piede destro a 90 gradi, porta la mano sinistra al fianco, piega il ginocchio destro, appoggia le dita della mano destra a terra, sbilanciati un po' in avanti, mentre stendi la gamba destra, porta in alto la gamba sinistra tenendo il piede a martello, porta la mano sinistra al fianco, ruota il petto e aprilo verso l'alto sollevando il braccio sinistro, mantienilo ben teso e porto lo sguardo alla mano, mantenendo le dita ben estese. Il tallone spinge in alto e indietro ruotando la gamba verso l'alto. Tieni la posizione per cinque respiri. Per tornare, porta la mano sinistra al fianco e sollevati attivando il piede destro. Ora ripeti tutto dall'altro lato.

Chiudi il piede destro e apri il sinistro a 90 gradi. Porta la mano destra al fianco, piega il ginocchio sinistro e appoggiati sulle punte delle dita della mano sinistra attivando la mano. Mentre stendi la gamba sinistra, la gamba destra sale in alto con il piede a martello. Guarda a terra, lascia la mano sul fianco, inizia a ruotare il femore verso l'alto e porta in su il fianco sinistro. Porta lo sguardo alla mano destra verso l'alto. Rimani nella posizione per cinque respiri, poi riporta la mano al fianco sinistro, piega il ginocchio sinistro e riporta il piede destro a terra, torna in piedi stendendo le gambe e porta le mani in preghiera davanti al petto.

Perché fa bene

Ardha Chandrasana attiva la muscolatura addominale, delle caviglie e dei glutei. Rinforza la pelvi, i polpacci, le cosce, le spalle, il torace e la colonna vertebrale.

Aumenta la coordinazione corporea e migliora il senso di equilibrio. Rinforza i muscoli dei fianchi, riduce il mal di schiena lombare e la sciatalgia.

Un consiglio in più

Spesso i principianti trovano difficile toccare a terra con la mano che preme a terra. In questo caso è importante utilizzare un blocco di supporto per appoggiarsi e diminuire la distanza dal suolo. Puoi inizialmente usare il blocco in verticale e poi girarlo in orizzontale. Il supporto verrà progressivamente abbandonato dopo qualche settimana di pratica.

Non ci resta che salire tutti sul tappetino!