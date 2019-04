a cura di Selena Mercandelli ed Elena Vitale

Il ciclo dei Guerrieri è un insieme di posizioni potentissime che agiscono sul corpo e sulla mente. Lavorano su una completa espansione del torace, facilitando l'attività respiratoria. Sciolgono spalle e schiena, tonificano le caviglie e le ginocchia e curano la rigidità al collo. Rendono i muscoli delle gambe ben proporzionati e più forti, donando loro elasticità e tonificano i muscoli della schiena e gli organi addominali.

Praticando i guerrieri si acquisiscono equilibrio, armonia, stabilità e potenza, ma anche vigore e agilità, migliorando il portamento e l'andatura. Queste posizioni aumentano la nostra sicurezza e autostima.

Il significato

Secondo la tradizione induista, Virabhadra è il nome di un valente guerriero, nato da un capello del dio Shiva. L'asana fa parte del ciclo delle posizioni in piedi ed è polare, viene quindi eseguita prima da un lato e poi dall'altro. Il guerriero è una posizione che richiama alla fierezza e alla nostra forza interiore.

Quando si pratica

Virabhadra è una posizione che assumiamo quando desideriamo aumentare il tono dell'umore e vogliamo rafforzare gambe, braccia e schiena.

Sequenza e ripetizioni

Posizionati sul tappetino con le gambe aperte un metro circa con le mani davanti al petto in preghiera. Fai un profondo inspira e solleva le braccia verso l'alto, estendendole bene e ruotando gli avambracci verso l'interno, mantenendo le spalle lontane delle orecchie. Ruota verso destra, apri la punta del piede destro, allunga bene indietro la gamba sinistra, controllando che i due talloni siano paralleli e il bacino frontale, piega il ginocchio destro a 90 gradi con il ginocchio in linea con la caviglia e allineato tra il secondo e il terzo dito. Mantieni estesa e attiva la gamba sinistra, avendo cura di tenere il piede sinistro ruotato a 45 gradi e ben aderente al suolo. Inspirando solleva le braccia verso l'alto, espirando abbassa il bacino. Continua per cinque respiri e poi inspirando raddrizza le gambe e ruota il bacino verso il centro e ripeti tutto dall'altro lato.

Ruota verso sinistra, apri la punta del sinistro destro, allunga bene indietro la gamba destra, controllando che i due talloni siano paralleli e il bacino ben frontale, piega il ginocchio sinistro e mantieni estesa e attiva la gamba destra, avendo cura di tenere il piede destro ruotato a 45 gradi e ben aderente al suolo. Inspirando solleva le braccia verso l'alto, espirando abbassa il bacino. Continua per cinque respiri e poi inspirando raddrizza le gambe fai un passo avanti e sciogli la posizione.

Perché fa bene

La posizione del Guerriero uno ci aiuta ad espandere il torace incrementando la capacità polmonare. I muscoli delle spalle, dell'addome e dei fianchi si allungano, mentre quelli delle gambe e dei glutei si tonificano. Se praticata con costanza, favorisce l'eliminazione dell'adipe dai fianchi e dal giro-vita.

Chi soffre di disturbi articolari alle spalle dovrebbe evitare di unire i palmi delle mani e mantenere le braccia sollevate, distanziate e parallele. Per problemi alla cervicale o di rigidità al collo è meglio mantenere la testa in una posizione neutra, evitando di portare lo sguardo in alto.