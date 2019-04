Il significato

"Chatur" significa "quattro" in sanscrito, "anga" significa "braccio" e "danda" significa "bastone". La parola sanscrita è quindi traducibile in italiano con la posizione del bastone a terra, dove il bastone rappresenta la colonna vertebrale e le sue 4 membra, 2 braccia e 2 gambe. "Asana" è la "posizione" in sanscrito.

Quando praticarlo

Chaturanga Dandasana, è un'altra posizione cardine dello Yoga perché rappresenta una transizione nella sequenza del Saluto al Sole. È un'asana potente per sviluppare il giusto vigore nelle braccia e nelle spalle, necessario a compiere posizioni più complesse di forza o inversioni.

Sequenza e ripetizioni

Per praticare correttamente Chaturanga, bisogna bilanciarsi sui palmi delle mani allargando bene le dita, e sulle dita dei piedi, estendendosi dai talloni e tenendo le gambe e le ginocchia tese per portare tutto il peso in avanti sulle spalle. Cercare di mantenere il corpo in linea dalla testa ai piedi con addome e glutei forti, proprio come un bastone dritto. Infine, piegare gli avambracci a novanta gradi, scendendo lentamente con il corpo verso terra, mantenendo i gomiti vicino al busto e le braccia sempre perpendicolari al pavimento.

Perché fa bene

Potenzia braccia, spalle e polsi

Rinforza i muscoli addominali, cosce, glutei e pettorali

Allunga e fortifica i muscoli della schiena, migliorando la postura

Allena la forza di volontà e la concentrazione

Non ci resta che salire tutti sul tappetino!