"Salamba Bhujangasana" è la posizione della Sfinge, una variante di "Bhujangasana", il Cobra, un'asana che lavora sulla flessibilità della schiena e sull'allungamento delle colonna vertebrale. E propedeutica a tutti i "back bending" da terra (le posizioni di inarcamento).

Il significato

Il termine Salamba in sanscrito significa "sostegno" mentre bhujanga è il serpente", asana vuol dire "posizione". Possiamo quindi tradurre letteralmente Salamba Bhujangasana come la "posizione del serpente con sostegno", convenzionalmente chiamata da tutti come la posizione della "sfinge", perchè il corpo assume la posizione di una sfinge.

Quando si pratica

La posizione della Sfinge è preparatoria alle asana di apertura della schiena più profonde come Sethu Bandha Sarvangasana, il mezzo ponte, o Urdhva Dhanurasana, il ponte completo da terra. Di solito viene inserita all'inizio di un ciclo di posizioni supine, che portano la colonna vertebrale a scaldarsi ed aprirsi progressivamente per poi arrivare ad eseguire in sicurezza i ponti o i mezzi ponti da terra.

Sequenza e ripetizioni

Portati in ginocchio sul tappetino con le mani in preghiera davanti al petto, appoggia le mani a terra, punta i piedi e stendi le gambe per portarti nella posizione del cane a testa in giù, estendendo bene le gambe e la schiena. Poi porta le ginocchia, il petto e il mento a terra, e scivolando in avanti appoggia la pancia e la fronte. Allarga leggermente le gambe e stendi le braccia davanti a te. Inizia a camminare indietro con le mani fino ad appoggiare gli avanbracci a terra. Facendo leva sugli avanbracci, apri bene il petto, fai rientrare il coccige verso il pube, e se non hai problemi alle cervicali pota lo sguardo verso l'alto. Rimani in questa posizione per cinque respiri lunghi e profondi. Poi lentamente riporta la fronte a terra.

Perché fa bene

I benefici della posizione della Sfinge sono molteplici. Riallinea la colonna vertebrale e tutte le catene muscolari posteriori, fortifica la schiena, tonifica il petto e le spalle. Libera dalla fatica.

I muscoli addominali si tonificano, gli organi interni dell'addome vengono massaggiati. Nella fase di salita verso l'alto, in caso di dolori mestruali nella donna, il fastidio si allevia.

In fase di discesa la pressione addominale migliora la digestione, il reflusso gastrico, la stitichezza e la circolazione delle gambe.

La pratica di Salamba Bhujangasana presenta tuttavia alcune piccole controindicazioni: è sconsigliata alle donne in gravidanza o in caso di operazioni chirurgiche alla schiena e all'addome.

In generale, in presenza di infortuni, dolori o patologie croniche, è importante confrontarsi sempre con un insegnante che può suggerire delle varianti adeguate.