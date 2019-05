La posizione del Guerriero 2 è il secondo asana nel potente ciclo dei Guerrieri, un gruppo di posizioni che attivano il corpo e lavorano in maniera decisa sulla forza e sulla volontà.

Virabhadrasana 2 espande completamente il torace, migliora l'attività respiratoria perchè aumenta il lavoro dei polmoni. La spalle si sciolgono, la schiena si tonifica, il collo perde rigidità, caviglie e ginocchia si fortificano, i muscoli delle gambe diventano più elastici e acquisiscono vigore.

Le posizioni dei guerrieri lavorano sul terzo chakra, Manipura, collocabile all'altezza dell'ombelico, nel plesso solare, lavorando così in maniera decisa sui muscoli addominali.

Il significato

Virabhadra è un fiero guerriero, che l'induismo vuole nato da un capello del dio Shiva. Anche il Guerriero 2 appartiene al gruppo delle asana in piedi ed è polare, si esegue prima da un lato e poi dall'altro. Il guerriero risveglia la nostra forza interiore, dà tonicità al corpo e rafforza la volontà.

Quando si pratica

Virabhadrasana 2, come tutte le posizioni in piedi, potenzia moltissimo la parte inferiore del corpo, lavora sul radicamento a terra, sulla forza delle gambe e dell'addome. Pratica quest'asana quando ti senti debole e titubante e hai bisogno di acquisire sicurezza in te stesso. Cerca bene il radicamento a terra per aspirare a raggiungere il cielo.

Sequenza e ripetizioni

Mettiti sul tappetino con le gambe divaricate di un metro circa con le mani in preghiera davanti al petto. Inspira profondamente, allarga le braccia verso l'esterno con i palmi delle mani rivolti verso il basso, tira bene le mani tenendole attive, abbassa le spalle, tenendole lontane delle orecchie e volgi lo sguardo verso il dorso della mano destra. Tieni lo sguardo fisso in un punto per aiutarti a mantenere l'equilibrio.

Ora ruota il bacino verso destra, apri la punta del piede destro, allunga bene indietro la gamba sinistra, controllando che i due talloni siano paralleli e il bacino ben aperto frontalmente, piega il ginocchio destro e mantieni tesa e attiva la gamba sinistra, avendo col piede sinistro ruotato a 45 gradi e ben aderente al suolo. Senti il peso del corpo equamente ripartito sui piedi.

Gradualmente scendi col bacino fino ad arrivare all'altezza del ginocchio. Inspirando solleva bene il busto verso l'alto e apri il cuore cercando di unire le scapole dietro, espirando abbassa un po' di più il bacino. Tieni l'addome fortissimo per proteggere la zona lombare.

Resta nella posizione per cinque respiri, poi, inspirando raddrizza le gambe, ruota il bacino verso il centro e ripeti tutto dall'altro lato.

Perché fa bene

La posizione del Guerriero 2 lavora sui muscoli delle gambe, dell'addome e della schiena. Aumenta la capacità polmonare e l'espansione del torace. Tonifica le braccia, le spalle e le caviglie, fortificandole per aiutarci ad eseguire meglio le posizioni di equilibrio.

Il lavoro sul terzo Chakra (plesso solare) e sul quarto Chakra (cuore) porta ad avvertire una grande espansione del cuore e un potenziamento energetico di questi punti, portandoci a vivere con maggior coraggio, forza di volontà e apertura verso il prossimo.