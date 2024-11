Positions of Flexion e Rep-Range-Overlap Technique: cosa sono e a cosa servono

Angolo di trazione e ordine di reclutamento per l'ipertrofia Gli scienziati della fisiologia dell'allenamento affermano che esercizi diversi possono reclutare fibre muscolari diverse. Ad esempio, la leg extension machine solleciterebbe fibre che lo squat, invece, non saprebbe reclutare - nonostante nel gesto di accosciata si richieda comunque un'estensione di gamba. Questo fenomeno avrebbe a che fare con l'angolo di trazione e l'ordine di reclutamento. A sostegno di ciò, riportiamo un'affermazione tratta da "Designing Resistance Training Programs", di Steven J. Fleck, Ph.D., e William J. Kraemer, Ph.D.: [traduzione inglese-italiano] "Se la posizione del corpo viene modificata, anche l'ordine di reclutamento delle unità motorie può cambiare (Grimby e Hannerz, 1977). Inoltre, nei muscoli multifunzionali, il reclutamento può venire influenzato anche dal tipo di movimento o dal tipo di esercizio. La variazione nell'ordine di reclutamento va, peraltro, a sostenere l'intuizione che molti allenatori di forza e bodybuilding hanno avuto da sempre, cioè che, per sviluppare completamente un muscolo, questo debba essere sollecitato con diversi movimenti o esercizi." Shutterstock

In cosa consiste Position Of Flex ed esempi Positions-of-Flexion (POF) è un approccio di allenamento all'ipertrofia che si basa sl principio multi-angolare, che permette di far lavorare ogni muscolo in tre posizioni distinte, cioè intermedia, contratta e allungata, grazie a tre esercizi differenti. Facciamo degli esempi: una tabella POF per i quadricipiti potrebbe prevedere. squat (intermedia), leg extension (contratta) e sissy squat (allungata)

una tabella POF per i bicipiti brachiali potrebbe prevedere: preacher curl / panca Scott / spider curl (intermedia), concentration curl (contratta) e incline curl (allungata)

una tabella POF per i tricipiti brachiali potrebbe prevedere: panca piana a presa stretta (intermedia), kickback (contratta) e estensioni sopra la testa (allungata). Variare angoli ed esercizi è importante, ma non è tutto. Vediamo perché.

Rep-Range-Overlap Technique Per offrire uno stimolo completo, la variazione deve riguardare anche il numero di ripetizioni. Se in ciascuna di queste posizioni si utilizzasse un intervallo di ripetizioni differente, si potrebbero reclutare tutte le unità motorie ed influenzarle con stimoli meccanici e biochimici differenti. Solo avorando sulla forza, quindi ad elevata intensità, siamo in grado di reclutare le unità motorie specifiche per questa caratteristica, cioè quelle con la maggior presenza di fibre IIB - che, a media o bassa intensità, non vengono richiamate adeguatamente. Ma bisogna anche fare i conti con il tipo di stimolo che intendiamo offrire alle fibre. Sappiamo che le unità motorie dotate del maggior potenziale ipertrofico sono quelle chiare (anche le IIA, ovvero intermedie); mentre quelle con prevalenza di unità I (rosse) crescono proporzionalmente meno. Le fibre, d'altro canto, possono aumentare di volume grazie a due meccanismi: Ipertrofia miofibrillare : consiste nell'aumento delle proteine contrattili, e si allena per lo più con percentuali di intensità ≥85% , applicando soprattutto uno stimolo meccanico; non è necessario giungere a cedimento muscolare;

: consiste nell'aumento delle proteine contrattili, e si allena per lo più con percentuali di intensità , applicando soprattutto uno stimolo meccanico; non è necessario giungere a cedimento muscolare; Ipertrofia sarcoplasmatica: consiste nell'aumento delle varie componenti del citoplasma, quindi creatina fosfato, glicogeno, acqua, organelli ecc., e si allena applicando uno stimolo di esaurimento delle riserve energetiche e produzione elevata di acido lattico, con intensità più basse delle precedenti (medie) ma con elevati tempi sotto tensione (TUT) e portando a cedimento il muscolo.