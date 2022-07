Polsini da palestra, quali scegliere? Guida all'acquisto

Polsini da palestra: cosa sono e che cosa servono I polsini da palestra, diversamente da quelli per il tennis, il basket o altri sport, sono degli accessori che - più che in funzione antisudore - sono utilizzati per praticare in sicurezza tutte le attività legate al sollevamento pesi. I polsini da palestra, diversasmente dagli altri, sono generalmente realizzati in materiale tecnico e non in spugna, proprio per la loro funzione di coadiuvante nel garantire efficacia e sicurezza durante lo svolgimento degli allenamenti centrati sullo sviluppo della forza. Oltre che i polsini veri e propri, esistono anche dei modelli di polsiera a fascia o a cinghia: per tutti vale l'indicazione di cercare il modello che offra il massimo comfort personale e libertà di movimento al polso, tenendo presente che non è necessario essere a determinati livelli di workout per utilizzarli. Ecco una selezione dei migliori polsini da palestra tra quelli disponibili per l'acquisto online: