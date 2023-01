La funzione del polpaccio è principalmente di sostegno del peso corporeo di movimento; in particolare, gastrocnemi e gemelli sono deputati alla flessione plantare necessaria per camminare e correre.

Il polpaccio ha una forma caratteristica; appare come una vera e propria sporgenza posteriore e laterale, determinata dalla sagoma dei 2-3 muscoli che lo compongono – anche detti tricipite surale o della sura. Sopra confina con il cavo del poplite, sotto si assottiglia e prosegue con il tendine calcaneale fino al calcagno . Verso l'interno, il polpaccio termina con il setto trasversale intermuscolare, che lo divide dalla parte anteriore della gamba – invece strutturalmente molto più complessa. Lateralmente non ha strutture adiacenti.

Inoltre, ognuno tende a descrivere la zona del polpaccio in maniera differente e quindi imprecisa, sia dal punto di vista dell'adiacenza superiore, inferiore e laterale, ma anche per quel che concerne la profondità – ovvero dove il polpaccio confina con la regione anteriore della gamba.

Col termine polpaccio si intende la zona superiore della regione posteriore della gamba. Trattasi di una dicitura imprecisa, non tecnica, poiché dal punto di vista anatomo-funzionale questa regione non indica alcuna struttura o complesso ben determinato.

Come anticipato, il polpaccio occupa lo spazio superiore della porzione retrostante della gamba. In maniera approssimativa, potremmo dire che costituisce la regione posteriore della gamba divisa sul piano frontale .

Molti ignorano, tuttavia, quanto il polpaccio contribuisca ad eseguire una corretta deambulazione , a una corsa efficiente e a balzi / salti di massima efficacia; dal polpaccio, ad esempio, parte anche la trasmissione del carico nei colpi nel pugilato. Non per nulla i disagi del polpaccio sono tra i più frequenti negli sportivi.

Il polpaccio ha la funzione essenziale di estendere il piede flettendone la pianta (flessione plantare) e partecipa secondariamente alla flessione del ginocchio; si tratta del tipico movimento necessario per mettersi "in punta di piedi".

Il polpaccio è tra i muscoli più soggetti a crampi dell'intero organismo. Questi, come per gli altri muscoli, compaiono soprattutto per l'affaticamento muscolare eccessivo, indotto principalmente dall'attività fisica motoria, in concomitanza a una carenza di magnesio , potassio – più raramente sodio – carboidrati alimentari, acqua e quindi a una sudorazione fuori dall'ordinario. Incide moltissimo il tipo di calzature indossate. I crampi acuti, soprattutto nel caso si manifestino durante la performance – in particolare quando vengono ignorati – sono direttamente implicati nell'insorgenza di infortuni muscolari. Nota : non sembrano avere la stessa correlazione i crampi notturni , che spessissimo interessano anche il polpaccio.

Anche per questa causa, ma non solo, il polpaccio e le caviglie possono essere oggetto di un significativo accumulo di liquidi. Questa ritenzione idrica si manifesta con gonfiore della zona interessata e, nei casi patologici, può richiedere anche terapie invasive.

Allenamento

Allenare il polpaccio

Per allenamento dei polpacci intendiamo:

Allenamento funzionale

Cultura estetica o bodybuilding.

L'allenamento funzionale del polpaccio è solitamente parte integrante di movimenti complessi, articolati, veri e propri gesti atletici. Difficilmente un centometrista investirà parte del suo tempo per allenare l'esplosività e la reattività solo del gastrocnemio; stesso discorso per un maratoneta, che non trarrebbe alcun vantaggio nel curare esclusivamente la resistenza del soleo. Il discorso non cambia per i saltatori, per i lanciatori e per i lottatori.

Diverso è per chi svolge culturismo, anche solo amatoriale. In tal caso è doverosa una premessa; i polpacci sono probabilmente i muscoli più difficili da sviluppare. La genetica svolge un ruolo determinante e il margine di miglioramento, soprattutto con una certa anzianità di allenamento preesistente, è solitamente limitato.

Questo perché, coinvolti massivamente nella deambulazione, i muscoli del polpaccio hanno solitamente già un trofismo "normale". Diverso è, invece, per altri muscoli come gran pettorale, gran dorsale, bicipite e tricipite brachiale, quadricipite e bicipite femorale ecc i quali, venendo scarsamente attivati nello stile di vita dell'uomo moderno, se ben allenati, "allo specchio" offrono generalmente maggiori soddisfazioni.

C'è una teoria piuttosto interessante sulla strana correlazione tra forza e trofismo del gastrocnemio – che è la pozione di polpaccio più sporgente e visibile anche se, posizionato dietro di esso, il soleo contribuisce notevolmente allo spessore del polpaccio. Paragonando l'energia sprigionata da chi può vantare polpacci molto voluminosi, a quella di chi invece li ha particolarmente sottili, stranamente non si osservano differenze molto significative. E dire che, in questa sede, il tessuto adiposo è abbastanza scarso - si esclude quindi che una parte rilevante dei volumi risulti occupata da tessuto non contrattile. Tale maggior ipertrofia potrebbe essere il risultato di un sistema di "compensazione" della forza, altrimenti scarsa, per ragioni di vario tipo come: leve non troppo favorevoli, llimitata efficienza del soleo ecc.

Ad ogni modo, il muscolo del polpaccio che risponde meglio all'allenamento con i pesi, destinato all'ipertrofia, è il gastrocnemio, mentre quello che più si adatta con gli allenamenti di fondo è il soleo. Non è da escludere che, per aumentare i volumi dei polpacci, la strategia vincente sia unire entrambi i protocolli.

Le tabelle di forza sono abbastanza classiche e simili alle altre usate per il resto dei gruppi muscolari, con l'unica piccola diversità che il polpaccio – in virtù della sua composizione – ha un recupero più rapido ma una capacità di erogare forza massimale piuttosto limitata. Ciò richiede, dunque, di: