Pole Dance: cos'è, come funziona e benefici

Le origini della pole dance non sono molto chiare. Chi sostiene che sia nata nel nord America, durante spettacoli circensi itineranti, chi, invece, sostiene che sia nata in oriente, nel Maharashtra, come allenamento per giovani lottatori, su un palo di legno. Il palo, infatti, è l'unico strumento utilizzato per tale attività sportiva: una pertica in acciaio inossidabile o gommato, ancorata al suolo e al soffitto, che può essere statica oppure spinning, quindi girevole, utilizzato, quest'ultimo per la pole dance acrobatica, quando si eseguono coreografie dinamiche.