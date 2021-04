Plank o Crunch: quale è meglio per allenare il core?

Avere addominali tonici e un core forte e scolpito è un obiettivo complicato, praticamente impossibile da raggiungere con un solo esercizio. Ma per avvicinarsi alla meta è meglio concentrarsi sui plank o sui crunch? Sebbene entrambi gli esercizi siano validi, i più indicati per il rafforzamento del core sono i plank . I crunch, infatti, per quanto benefici sotto diversi punti di vista, potrebbero non essere così validi per allenare la fascia addominale profonda e potrebbero anche nascondere qualche insidia. Quindi, alla domanda "per potenziare il core bisogna eseguire plank o crunch?", la risposta è quasi sempre: molti plank in abbinamento a qualche crunch.

I rischi dei crunch

Meglio plank o crunch? Occorre sapere che i crunch possono sì far "bruciare" gli addominali, ma non sono sempre così efficaci come potrebbe sembrare in apparenza. Infatti, coinvolgono solo una piccola parte dei numerosi muscoli che compongono il core. Isolano e fanno lavorare il retto addominale per aiutare a sviluppare risultati visibili, ma non allenano le fasce muscolari del core che sono fondamentali per la forza e la funzionalità della parte. Questo "isolamento" è ciò che rende gli addominali doloranti e affaticati dopo l'allenamento. Di per sè, l'affaticamento muscolare non è necessariamente una cosa negativa, ma può costringere il corpo a fare affidamento su altri muscoli per alimentare l'esercizio. Ecco perché, quando le persone cercano di costruire i loro addominali eseguendo solo crunch, spesso finiscono invece per allenare altre zone, come i flessori dell'anca, e non raggiungono i loro obiettivi principali.





Cosa ancora più problematica, i crunch, se eseguiti in modo improprio, possono aumentare il rischio di lesioni. Per esempio, spingere parte della colonna vertebrale contro il pavimento durante l'esecuzione potrebbe stressarla, causando dolore alla parte bassa della schiena. Questi movimenti possono anche comprimere la parte anteriore della colonna vertebrale, il che potrebbe portare a una maggiore pressione sui dischi intervertebrali. Il dolore al collo è un altro problema comune dei crunch. Infatti, dopo alcune serie, quando ci si inizia a stancare, o quando si è poco allenati, si potrebbero iniziare ad alzare la testa e il collo per completare il crunch, sforzando i muscoli cervicali. Fra l'altro, come avviene per le compensazioni dei flessori dell'anca, tirare il collo significa non usare gli addominali al massimo delle loro potenzialità. I crunch potrebbe peggiorare poi un'eventuale diastasi dei retti addominali.