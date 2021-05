Plank: Quali Muscoli Lavorano Di Più?

Le sue caratteristiche lo rendono piuttosto completo, visto che è in grado di far lavorare i muscoli della parte superiore, inferiore e centrale del corpo .

Il plank è uno degli esercizi per la tonificazione muscolare più noti.

Questa versione del plank è la più popolare e si avvale degli avambracci per sostenere il corpo. È considerata anche la più semplice e quindi adatta ai principianti .

Eseguire con costanza i plank allena anche i muscoli della parte inferiore del corpo. In particolare, prende di mira i quadricipiti e i glutei , che essendo attaccati ai muscoli addominali e lombari , se adeguatamente rinforzati aiutano a stabilizzare e rafforzare i fianchi.

Anche i muscoli della parte superiore del corpo, come trapezio , romboide maggiore e minore, dorsali, pettorali , dentato anteriore , deltoidi , bicipiti e tricipiti , lavorano duramente nel corso di una sessione di plank.

Durante l'esecuzione del plank sono impegnati anche i muscoli della schiena , che lavorando in tandem con gli obliqui generano anche un effetto stabilizzante dell'intero fisico, mantenendo le costole e le anche allineate.

Sebbene facendo plank il peso del corpo sia sostenuto da braccia e dita dei piedi, la maggior parte del lavoro è svolto dal core e in particolare dai muscoli del retto addominale , ovvero la fascia muscolare che si trova all'altezza dello stomaco e che quando è particolarmente visibile viene anche indicata come six pack.

Benefici del plank

Proprio per la sua capacità di allenare un alto numero di muscoli, il plank è un esercizio completo che genera diversi benefici.

Fortifica il core

Avere un nucleo corporeo forte è importante per svolgere le normali attività della vita quotidiana come portare le buste della spesa, piegarsi per raccogliere un oggetto a terra o fare le scale con disinvoltura.

Il plank è un tipo di esercizio isometrico, che tenendo i muscoli contratti in una posizione specifica durante l'intero movimento dell'esercizio, aumenta la forza e la resistenza di questa parte del corpo.

Diminuisce il rischio di lesioni

Molti esercizi, soprattutto se svolti frettolosamente e in modo non corretto, possono causare lesioni o infortuni più o meno gravi. Tuttavia, sembra che il plank non sia tra questi perché attiva i muscoli centrali con forze di compressione inferiori rispetto a molti altri, e questo può diminuire il rischio di lesioni.

Può ridurre il dolore lombare

È stato dimostrato che un nucleo forte riduca il dolore lombare e il rischio di lesioni alla schiena.

Il motivo è molto semplice. I muscoli addominali supportano la parte bassa della schiena, contribuendo a fornire stabilità strutturale e ad assistere il movimento del bacino. L'aumento della stabilità nella colonna lombare può aiutare a ridurre e prevenire il dolore in questa area.

Non bisogna dimenticare però, che se si soffre di mal di schiena cronico è sempre necessario chiedere il parere di un operatore sanitario prima di iniziare un nuovo programma di esercizi.

Migliora le prestazioni sportive

Poiché il core è collegato sia alla parte superiore che inferiore del corpo, svolge un ruolo determinante durante ogni tipo di attività atletica.

In termini di prestazioni, un nucleo forte è associato a una maggiore potenza, forza e resistenza. Tenerlo in allenamento, quindi, migliora le prestazioni atletiche.