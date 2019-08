Il plank è, a buona ragione, uno degli esercizi più utilizzati per lo sviluppo degli addominali. Trattandosi di un esercizio isometrico, il plank stimola la forza pura solo nei neofiti. Gli sportivi evoluti invece, possono giovare di un effetto allenante sulla resistenza alla forza o forza resistente – che implica una massiva attivazione del metabolismo anaerobico lattacido.

D'altra parte, la maggior parte dei soggetti che si cimentano nel plank non ha un obbiettivo funzionale – comunque sempre più ricercato – bensì puramente estetico. Cimentarsi nel plank dovrebbe, in teoria, favorire lo sviluppo del "six pack" (eight nei più fortunati) o "tartaruga addominale". A tal proposito è bene fare una precisazione:

Il retto dell'addome (costituito da due muscoli paralleli e uniti da tessuto connettivo) è un muscolo poligastrico, poiché mostra tre iscrizioni tendinee trasversali – raramente di più o di meno – che però non giungono in profondità. Ha la funzione di abbassare le coste e di avvicinare la gabbia toracica alla pelvi, ma assume anche un ruolo contenitivo sui visceri. Detto questo, come gli altri muscoli, il retto dell'addome non è ugualmente sviluppato e identico tra le persone, mostrando non poche differenze anche sul modo di adattarsi all'allenamento.

Con questa consapevolezza, bisogna fare molta attenzione alle modificazioni che il plank determina sulla muscolatura addominale. Sono in diversi a sostenere che il plank favorisca efficacemente l'ispessimento del retto dell'addome, ma anche l'appiattimento dello stesso, pregiudicando la tipica "segmentazione" della tartaruga addominale. In queste persone sembrano avere invece effetti più positivi esercizi concentrici come il crunch e il sit-up, anche con sovraccarichi.