Plank: benefici ed esecuzione dell’esercizio

Addominali Plank e addominali Il plank è, a buona ragione, uno degli esercizi più utilizzati per lo sviluppo degli addominali. Trattandosi di un esercizio isometrico, il plank stimola la forza pura solo nei neofiti. Gli sportivi evoluti invece, possono giovare di un effetto allenante sulla resistenza alla forza o forza resistente – che implica una massiva attivazione del metabolismo anaerobico lattacido. D'altra parte, la maggior parte dei soggetti che si cimentano nel plank non ha un obbiettivo funzionale – comunque sempre più ricercato – bensì puramente estetico. Cimentarsi nel plank dovrebbe, in teoria, favorire lo sviluppo del "six pack" (eight nei più fortunati) o "tartaruga addominale". A tal proposito è bene fare una precisazione: Il retto dell'addome (costituito da due muscoli paralleli e uniti da tessuto connettivo) è un muscolo poligastrico, poiché mostra tre iscrizioni tendinee trasversali – raramente di più o di meno – che però non giungono in profondità. Ha la funzione di abbassare le coste e di avvicinare la gabbia toracica alla pelvi, ma assume anche un ruolo contenitivo sui visceri. Detto questo, come gli altri muscoli, il retto dell'addome non è ugualmente sviluppato e identico tra le persone, mostrando non poche differenze anche sul modo di adattarsi all'allenamento. Con questa consapevolezza, bisogna fare molta attenzione alle modificazioni che il plank determina sulla muscolatura addominale. Sono in diversi a sostenere che il plank favorisca efficacemente l'ispessimento del retto dell'addome, ma anche l'appiattimento dello stesso, pregiudicando la tipica "segmentazione" della tartaruga addominale. In queste persone sembrano avere invece effetti più positivi esercizi concentrici come il crunch e il sit-up, anche con sovraccarichi. Plank VS Dieta per gli addominali Il plank fa venire gli addominali? La risposta dipende da cosa intendiamo con il verbo "far venire". Di certo li allena, ovvero li rinforza e ne aumenta la resistenza, ma ciò non significa che questi si vedano di più. Il criterio fondamentale di un addome scolpito è infatti un ridotto spessore del pannicolo adiposo sovrastante. Questo si correla a una bassa percentuale di body fat (BF) più spesso negli uomini rispetto alle donne fertili, che invece tendono a dimagrire la pancia con più facilità a discapito di cosce, fianchi e glutei. Ergo: è la percentuale di massa grassa a determinare quanto si vedano gli addominali; solo secondariamente lo sviluppo degli stessi. Questo perché il retto dell'addome ha una crescita piuttosto limitata, spesso mascherata da una certa tendenza all'appiattimento. Inoltre, chi valuta la progressione dei risultati sulla base dei "buchi in cintura" si ricordi che lo sviluppo del cingolo addominale non riduce il punto vita, ma lo aumenta – ovviamente, a parità di massa grassa sovrastante. Dovendo agire prima sul grasso corporeo che sulla tonificazione e sull'ipertrofia degli addominali, potremmo affermare con certezza che la priorità andrebbe volta al dimagrimento o al cutting muscolare, quindi alla gestione della dieta. Senza una dieta ben organizzata e specifica, l'esecuzione del plank non avrebbe alcun effetto sulla formazione del six pack. Approfondimento La strategia alimentare dimagrante chiamata dieta Planck (o Plank) non è, in realtà, assolutamente correlata al plank come esercizio di potenziamento addominale. Si tratta invece di un sistema repentino di perdere peso a base iperproteica, che prende il nome da Marx Planck.

Plank e Mal di Schiena Il plank fa venire mal di schiena? Il plank può essere una causa di mal di schiena, soprattutto nella porzione bassa. Le ragioni principali sono riconducibili ad errori tecnici di esecuzione, soprattutto quando si raggiunge un alto grado di affaticamento. I motivi principali per cui può insorgere mal di schiena durante il plank sono 3 e possono venire facilmente corretti: La pelvi è troppo ruotata in avanti I fianchi sono troppo bassi a terra I fianchi sono troppo alti.

Plank Laterale Cos’è il plank laterale? Il plank laterale o "lateral plank" è il secondo tipo di plank più conosciuto e diffuso. La posizione di partenza è da sdraiati su un fianco, con l'avambraccio, il gomito e la porzione esterna del piede (o del ginocchio, per ridurre la difficoltà) poggiati a terra. Il braccio libero può essere mantenuto steso sul fianco oppure alzato verso il cielo – per aumentare il grado di difficoltà. Anche il plank laterale è da svolgere in isometria, ovviamente in single-arm, per entrambi i lati del corpo. Sollecita intensamente la muscolatura addominale con maggior enfasi sul trasverso.