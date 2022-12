Pistol squat: come si esegue, benefici ed errori da non commettere

Il fatto che si tratti di un esercizio prevalentemente " a corpo libero ", non deve far dedurre sia una pratica esente da rischi ; sono solo diversi. Rispetto allo squat con bilanciere e dallo stacco da terra ( deadlift ), nei quali le criticità si temono principalmente le compressioni vertebrali, nel pistol squat possono rimanere offese alcune componenti del ginocchio e si possono verificare traumi contusivi da caduta.

Il pistol squat rappresenta una variante "difficile" del single leg squat . Quest'ultimo, sempre eseguito con una sola gamba per volta, richiede di portare l'arto passivo verso "dietro" durante l' accosciata dell'arto attivo, e il busto può inclinarsi liberamente per bilanciare il movimento (permettendo di reclutare consistentemente il grande gluteo ).

Come si esegue il pistol squat?

Attenzione! Diversamente dallo squat tradizionale, che viene talvolta modificato in termini di Range of Motion (ROM) per necessità anatomo-funzionali o per enfatizzare il focus su uno specifico distretto muscolare, quello del pistol squat è un movimento che "ha senso" prevalentemente se eseguito in accosciata massima.

Se sei in grado di farlo (a livello di mobilità), ricorda di eseguire l'esercizio scalzo o, in alternativa, con scarpe da pesistica; ti aiuterà a trovare correttamente il centro di spinta, che si trova in corrispondenza dell'arco plantare.

Di seguito i passi fondamentali:

Parti in posizione eretta, con divaricamento delle gambe più o meno a larghezza spalle e piedi orientati "avanti" (le punte non sono ruotate all'esterno come nello squat tradizionale e nello stacco da terra); Porta la gamba che non deve eseguire l'accosciata stesa in avanti, instaurando un ipotetico angolo quasi retto tra coscia e busto; il piede è "a martello". Il ginocchio rimane però flesso in maniere relativa alla propria capacità elastica. Contemporaneamente, le braccia vengono stese avanti rispetto allo sguardo; Inizia l'accosciata lentamente, focalizzandoti su una spinta che vede come "centro ideale" l'arco plantare. Questo è necessario, oltre che per un lavoro ben distribuito e poco "stressante" per il ginocchio, anche per mantenere una certa stabilità; Raggiungi quindi la "buca", ovvero il massimo ROM, con il gluteo che si avvicina al pavimento; il busto, in teoria, si inclina progressivamente in avanti; Da qui inizia la spinta verso l'alto, mantenendo l'equilibrio, e tornando in posizione di partenza.

Possibili varianti del pistol squat

Il pistol squat può anche essere eseguito: